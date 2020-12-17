Як стильно прикрасити вікна і двері до Нового року 2021: найкращі ідеї з фото

Додати святкового затишку в приміщеннях без великих витрат допоможуть невигадливі новорічні композиції з кулями і наклейки на вікна.

Новий рік вважається найголовнішим сімейним святом, а цього року ніч на 1 січня – найочікуваніша, адже, як багато хто сподівається, вона повинна все змінити на краще і залишити цей важкий рік у минулому. Однак існують свої нюанси прикращання будинку, на які варто звернути увагу. OBOZREVATEL дізнався, який декор краще використовувати для прикраси вікон і дверей до Нового року 2021.

Це заняття припаде до душі всім домочадцям. Адже можна не тільки вирізати разом сніжинки, а й малювати на склі новорічні пейзажі зубною пастою і фарбами. Також можна вирізати з паперу різні трафарети у вигляді оленів, саней, сосен і всього, на що вистачить фантазії.

Такі прикраси кріпляться до скла за допомогою мила і з легкістю прибираються після закінчення свят.

Цікавою ідеєю буде прикрасити вікна готовими наклейками або ж намалювати щось на новорічну тематику за допомогою спеціального балончика із штучним снігом.

Важливо дотримуватися єдиного стилю оформлення кімнат. Якщо ялинка вбрана в екостилі, то і для прикраси вікон краще підійдуть натуральні матеріали і декор, зроблений своїми руками. Наприклад, вінки з ялинових гілок, шишки на стрічках і свічки.

Замість того, щоб вішати над вікном дощик, прикрасьте його світлодіодною гірляндою. Таке рішення подарує настрій не тільки мешканцям квартири, а й сусідам.

Для прикраси двері традиційно використовуються новорічні вінки. На Новий рік 2021 рішуче варто відмовитися від штучної мішури і замінити її живими гілочками або купити в магазині вже готовий, який прослужить вам багато років. Стилістика і колірна гамма вінка може бути різною, проте акцентні кольори на вінку краще підбирати під колір іграшок на ялинці.

Якщо хочете зробити такий вінок самостійно, то вибирайте для прикраси шишки, мандарини, гілки, колечка сухофруктів з цитрусових, палички кориці, новорічні кулі і хвою.

На полицях можна покласти також кілька ялинових гілок, поставити великі свічки, цукерки у вигляді посоха Санти і хаотично розкласти ялинкові кулі. Найпростішим варіантом буде придбати готові новорічні фігурки і сувеніри.

Якщо є камін, то на нього варто повісити великі червоні шкарпетки і покласти туди маленькі солодкі презенти. Така прикраса занурить вас в атмосферу американських фільмів про Різдво.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найстильнішим новорічним декором 2021 року стали свічки, неприкрашена ялинка і вінтаж. Новий стиль в оздобленні ялинки і кімнат з'явився завдяки моді на раціональне споживання і екологічність.