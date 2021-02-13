Як провести 14 лютого, якщо ти сильний і незалежний: ідеї та поради психолога

14 лютого – найромантичніше свято, але далеко не для всіх воно є радісним приводом висловити почуття. Самотнім серцям цей день може здатися не таким уже й райдужним. Але ж не скасовувати свято тільки через те, що у вас зараз немає пари. Провести цікаво 14 лютого можна і на самоті, головне – знати, як це зробити правильно.

В ексклюзивному матеріалі для OBOZREVATEL психологиня Алла Рожкова розповіла, як провести День усіх закоханих із користю, якщо ви зараз самотні. Також експертка дала пораду, як знайти ідеального партнера.

1. Організуйте мінітур

Щоб провести з користю 14 лютого і не впасти в депресію через те, що у вас немає пари, рекомендуємо поїхати в одноденний тур. Необов'язково це має бути курорт за кордоном, можна вирушити в подорож у своєму місті – наприклад, відвідати центр, походити вуличками, – або виїхати за його межі.

2. Проведіть техніку прощання

Якщо ви нещодавно розірвали стосунки зі своїм партнером, психологиня Алла Рожкова рекомендує в День усіх закоханих зробити цікаву практику, яка допоможе пережити цей момент.

"Якщо любов втрачена або є незавершені стосунки, пропоную зробити техніку прощання. Для початку уявіть образ людини, з якою ви розлучилися. Далі потрібно проговорити або написати на листку паперу, звертаючись до нього, що хорошого у вас із ним було. Наступне, ви повинні проговорити, що у вас із цією людиною було поганого і те, що залишилося недомовленим. Після цього уявіть, як партнер, із яким ви розлучилися, йде з вашого життя. В кінці практики варто подумати, як далі житимете і які стосунки вам слід будувати в майбутньому", – повідала фахівчиня.

3. Побалуйте себе в СПА-салоні

У День всіх закоханих не варто зачинятися в кімнаті й сидіти плакати в подушку. Спробуйте цей час провести з користю – наприклад, рушайте в СПА-салон. Розслаблювальний масаж, догляд за обличчям, манікюр/педикюр і інші процедури точно перезавантажать ваші думки. А щоб цей день став ще веселішим, покличте своїх подруг чи колег, які також шукають компанію.

Розслаблювальний масаж, догляд за обличчям, манікюр/педикюр і інші процедури допоможуть пережити 14 лютого без поганого настрою. Shutterstock

4. Проведіть час із сім'єю

На думку психологині Алли Рожкової, зізнатися в кохані й відправити валентинку 14 лютого можна не тільки партнеру, але і тим людям, які для вас важливі. Це можуть бути батьки, близькі, друзі, діти. Словом, цей день можна провести в колі улюблених – сім'ї. Порадуйте їх своїм візитом і не забудьте сказати у відповідь, як сильно їх кохаєте.

5. Влаштуйте вечірку з друзями

14 лютого – час згадати свою далеку приятельку або нерозлучного друга, які також нудьгують цього дня, оскільки теж самотні. Рушайте разом на шопінг, влаштуйте чайну церемонію або взагалі організуйте вечірку – ви врятуєте від нудьги не тільки себе, але і вашого "друга за нещастям".

Влаштуйте вечірку з друзями 14 лютого. Shutterstock

6. Проведіть час наодинці з собою

За словами психологині Рожкової, не варто впадати в депресію лише через те, що у свято всіх закоханих ви самотні. Цей день можна провести наодинці, склавши список і проаналізувавши те, що ви в собі любите.

"Рекомендую подивитися в бік себе, оскільки ви найважливіша людина в цьому світі. Можна сісти й виписати те, за що ви вдячні і за що любите себе. Спробуйте запланувати щось, що порадує: перегляд улюбленого фільму, зустріч із друзями, перебування на самоті. Наповніть цей день любов'ю до себе від моменту пробудження до моменту засипання", – стверджує експертка.

7. Побалуйте себе

Цей день необов'язково присвячувати другій половинці, побудьте трохи егоїстом і проведіть 14 лютого, роблячи подарунки тільки собі. Рушайте на шопінг і купіть собі річ, яку давно хотіли. Дозвольте собі поласувати "некорисними" смаколиками, замовте красивий букет улюблених квітів – такі прийоми точно не змусять вас сумувати.

Побалуйте себе на День усіх закоханих подарунками й смаколиками скриншот з відео

8. Проаналізуйте, якого партнера ви шукаєте

Психологиня також рекомендує 14 лютого людям, які залишилися без пари, подумати, які стосунки вони хочуть побудувати в майбутньому і чого від них очікують.

"Спробуйте зробити аналіз і виписати, що для вас означають "хороші стосунки" – це допоможе вам у пошуку нового партнера. Візьміть аркуш паперу, ручку і почніть згадувати.

Випишіть те, що у вашому дитинстві подобалося в батьках і в інших значущих фігурах. Дуже важливо, щоб ці риси були психологічного характеру. Опишіть, як ви сприймали це в дитинстві.

Згадайте, що вам не подобалося в дитинстві в цих людях, і випишіть на аркуші паперу.

Напишіть те, що ви хотіли отримати в дитинстві від цих людей, з погляду психології (наприклад, вам у дитинстві не купили велосипед – це означає "увага до ваших бажань").

Випишіть, що в дитинстві ви найчастіше відчували з негативу (стосується психологічного характеру).

Далі потрібно повернутися до першого пункту і підставити таку фразу: "я провела своє життя в пошуках людини з таким характером". У другому пункті варто вставити фразу: "коли я з цією людиною, мене турбують такі її риси...". Третя фраза: "я хотіла б, щоб ця людина мені дала..." І в останньому пункті підставте: "коли він або вона мені це не дає, я відчуваю..."

Такий спосіб допоможе швидко зрозуміти, якого партнера ви шукаєте, що очікуєте від нього і яких стосунків загалом вам би хотілося.

Зробіть цікаву практику, яка допоможе пережити розрив стосунків. Shutterstock

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