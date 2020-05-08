Як привітати з Днем матері: топ-5 ідей оригінальних подарунків

У неділю, 10 травня, в Україні відзначається День матері. Це міжнародне свято, в яке прийнято вітати матерів, дарувати їм квіти та подарунки.

OBOZREVATEL з'ясував, що найкраще подарувати на День матері і пропонує своїм читачам топ-5 оригінальних ідей.

Духи і косметика

День матері 2020: ідеї для подарунків Pixabay

Улюблені парфуми або якісна косметика стануть приємним подарунком мамі на День матері. У якості парфуму підійдуть свіжі весняні аромати, а з косметики мамі можна обрати подарунковий набір хорошого бренду.

Стильні прикраси

На День матері відмінним подарунком будуть гарні прикраси. Головне – знати, що подобається вашій мамі і підібрати сережки, кольє або браслет до її смаку, і вона із задоволенням носитиме ваш подарунок.

Що подарувати мамі на День матері: оригінальні подарунки Pinterest

Похід на спектакль

Ще одним приємним сюрпризом, який здивує вашу маму, буде спільний похід на її улюблений спектакль, виставку або в музей.

Нова техніка

Подаруйте мамі щось із техніки на День матері – це перевірений спосіб зробити приємний подарунок близькій людині. Це може бути планшет, смартфон, або, наприклад, соковижималка чи мультиварка.

Варіант подарунка на День матері – стильні прикраси Pixabay

Подарунок для дому

На День матері гарним подарунком мамі буде щось з товарів для дому: аромати, які піднімають настрій (свічки, пахощі, бруски дерева пало санто), картина, сувеніри, обереги, набори для хобі (книга рецептів, матеріали для в'язання, вишивки або плетіння) .

Раніше OBOZREVATEL розповідав, у чому суть Дня матері та як він відзначається в Україні.