Як привітати з Днем ангела Ольги: душевні вірші, листівки та відео з привітаннями

Православні віряни 6 березня вшановують пам'ять мучениці Ольги Кошелевої, яка померла цього дня 1939 року в радянській в'язниці.

Разом з тим, всі дівчата й жінки на ім'я Ольга відзначають свій День ангела. До іменин Олі OBOZREVATEL пропонує гарні вірші, листівки та відео з привітаннями.

День ангела Ольги facedobra.com

День ангела Ольги: гарні вірші

В день ангела для тебе, Олю,

Хай щиро посміхнеться світ навколо,

І по безкрайньому життєвім полі,

Розстелить квітами стежину доля!

Нехай, що добре є в житті, ніколи не минає,

А все найкраще ще попереду чекає,

Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю,

І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю!

***

День ангела Ольги fresh-cards.ru

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела Ольга, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все – щоб була ти щаслива!

Нехай життя, мов пісня,

Лине у любові,

Щасливі дні,

Нехай дарує доля,

Хай ангел-хоронитель дасть,

Наснагу й сильну волю,

З днем ангела вітаєм нині щиро, Оля!

День ангела Ольги: картинки

День ангела Ольги fresh-cards.ru

День ангела Ольги bonnycards.ru

День ангела Ольги Олена Райчік

День ангела Ольги korali.info

День ангела Ольги listivki.olkol.com

Як привітати з Днем ангела Ольги відео

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