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6 березня • оновлено в 05:55
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Як привітати з Днем ангела Ольги: душевні вірші, листівки та відео з привітаннями

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Православні віряни 6 березня вшановують пам'ять мучениці Ольги Кошелевої, яка померла цього дня 1939 року в радянській в'язниці.

Разом з тим, всі дівчата й жінки на ім'я Ольга відзначають свій День ангела. До іменин Олі OBOZREVATEL пропонує гарні вірші, листівки та відео з привітаннями.

День ангела Ольги

День ангела Ольги

facedobra.com

День ангела Ольги: гарні вірші

В день ангела для тебе, Олю,

Хай щиро посміхнеться світ навколо,

І по безкрайньому життєвім полі,

Розстелить квітами стежину доля!

Нехай, що добре є в житті, ніколи не минає,

А все найкраще ще попереду чекає,

Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю,

І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю!

***

День ангела Ольги

День ангела Ольги

fresh-cards.ru

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела Ольга, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все – щоб була ти щаслива!

Нехай життя, мов пісня,

Лине у любові,

Щасливі дні,

Нехай дарує доля,

Хай ангел-хоронитель дасть,

Наснагу й сильну волю,

З днем ангела вітаєм нині щиро, Оля!

День ангела Ольги: картинки

День ангела Ольги

День ангела Ольги

fresh-cards.ru

День ангела Ольги

День ангела Ольги

bonnycards.ru

День ангела Ольги

День ангела Ольги

Олена Райчік

День ангела Ольги

День ангела Ольги

korali.info

День ангела Ольги

День ангела Ольги

listivki.olkol.com

Як привітати з Днем ангела Ольги відео

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Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
традиции церква релігія свято
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