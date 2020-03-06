Як привітати з Днем ангела Ольги: душевні вірші, листівки та відео з привітаннями

Православні віряни 6 березня вшановують пам'ять мучениці Ольги Кошелевої, яка померла цього дня 1939 року в радянській в'язниці.
Разом з тим, всі дівчата й жінки на ім'я Ольга відзначають свій День ангела. До іменин Олі OBOZREVATEL пропонує гарні вірші, листівки та відео з привітаннями.
День ангела Ольги
facedobra.com
День ангела Ольги: гарні вірші
В день ангела для тебе, Олю,
Хай щиро посміхнеться світ навколо,
І по безкрайньому життєвім полі,
Розстелить квітами стежину доля!
Нехай, що добре є в житті, ніколи не минає,
А все найкраще ще попереду чекає,
Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю,
І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю!
***
День ангела Ольги
fresh-cards.ru
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела Ольга, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все – щоб була ти щаслива!
Нехай життя, мов пісня,
Лине у любові,
Щасливі дні,
Нехай дарує доля,
Хай ангел-хоронитель дасть,
Наснагу й сильну волю,
З днем ангела вітаєм нині щиро, Оля!
День ангела Ольги: картинки
День ангела Ольги
fresh-cards.ru
День ангела Ольги
bonnycards.ru
День ангела Ольги
Олена Райчік
День ангела Ольги
korali.info
День ангела Ольги
listivki.olkol.com
Як привітати з Днем ангела Ольги відео
Раніше OBOZREVATEL розповідав, як виглядати найкрасивішою: топ-5 легких зачісок на 8 березня.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "свята" на сайті "OBOZREVATEL".