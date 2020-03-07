Як привітати з Днем ангела Єлизавети: зворушливі вірші, листівки, відео

Православна церква 7 березня вшановує пам'ять святої мучениці Єлисавети Тимохіної, розстріляної радянською владою 1938 року.
Крім того, всі Єлизавети цього дня святкують свої іменини. Як привітати Лізу з Днем ангела: OBOZREVATEL публікує найкращі листівки, вірші та відео з привітаннями.
День ангела Єлизавети
facedobra.com
День ангела Єлизавети: вірші
Єлизавета, з Днем ангела тебе,
З святом цим я привітаю,
Хай в усьому повезе
Я ж від себе побажаю:
Чистого неба і сонячних днів,
Вірних, чуйних друзів,
Радісних і добрих снів,
Й сміх дзвінкий в окрузі.
***
День ангела Єлизавети: як привітати зі святом Лізу
fresh-cards.ru
Єлизавета. З Днем Ангела вітаю!
Щастя й радості бажаю,
Любові, душевного тепла,
В справах всіх – лише хвала!
Ангел, що з тобою поруч
Нехай в житті тебе веде,
І всі проблеми і негоди
Легким жестом відведе.
День ангела Єлизавети: гарні листівки
День ангела Єлизавети: як привітати зі святом Лізу
vitay.com.ua
День ангела Єлизавети: як привітати зі святом Лізу
listivki.olkol.com
День ангела Єлизавети: як привітати зі святом Лізу
listivki.ru
День ангела Єлизавети: як привітати зі святом Лізу
listivki.olkol.com
День ангела Єлизавети: як привітати зі святом Лізу
otkritkiok.ru
З днем ангела Єлизавети: відео
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