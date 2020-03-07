Як привітати з Днем ангела Єлизавети: зворушливі вірші, листівки, відео

Православна церква 7 березня вшановує пам'ять святої мучениці Єлисавети Тимохіної, розстріляної радянською владою 1938 року.

Крім того, всі Єлизавети цього дня святкують свої іменини. Як привітати Лізу з Днем ангела: OBOZREVATEL публікує найкращі листівки, вірші та відео з привітаннями.

День ангела Єлизавети facedobra.com

День ангела Єлизавети: вірші

Єлизавета, з Днем ангела тебе,

З святом цим я привітаю,

Хай в усьому повезе

Я ж від себе побажаю:

Чистого неба і сонячних днів,

Вірних, чуйних друзів,

Радісних і добрих снів,

Й сміх дзвінкий в окрузі.

***

День ангела Єлизавети: як привітати зі святом Лізу fresh-cards.ru

Єлизавета. З Днем Ангела вітаю!

Щастя й радості бажаю,

Любові, душевного тепла,

В справах всіх – лише хвала!

Ангел, що з тобою поруч

Нехай в житті тебе веде,

І всі проблеми і негоди

Легким жестом відведе.

День ангела Єлизавети: гарні листівки

День ангела Єлизавети: як привітати зі святом Лізу vitay.com.ua

День ангела Єлизавети: як привітати зі святом Лізу listivki.olkol.com

День ангела Єлизавети: як привітати зі святом Лізу listivki.ru

День ангела Єлизавети: як привітати зі святом Лізу listivki.olkol.com

День ангела Єлизавети: як привітати зі святом Лізу otkritkiok.ru

З днем ангела Єлизавети: відео

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