Як привітати Юрія з днем янгола: листівки, вірші і смс

9 грудня святкують Юріїв день або ж день Святого Георгія Побідоносця.

OBOZREVATEL пропонує читачеві найкращі варіанти поздоровлень на день Юрія.

Привітання з Днем Юрія у віршах

Юра наш — надійний друг!

Він допоможе в скрутну годину,

Відверне від сумних думок

І підтримає словом вас!

Фото: liza.ua

Бажаю, Юро, насолоди,

Щоб ти відкинув всі сумніви,

Адже іменини настали,

На щастя право подарували,

Хочу здоров'я побажати,

І ніколи не сумувати,

Ти, Юро, рухайся вперед,

Нехай тебе удача чекає!

Фото: KievNEWS

З неба дивиться ангелок,

Мило посміхаючись.

Він спустився на день,

Для тебе намагаючись.

Ти ж, Юра, не забудь

Підморгнути удачі.

Назавжди щасливим будь

І ніяк інакше!

Фото: fresh-cards.ru

Чистого неба і сонячних днів,

Добрих, чуйних, вірних друзів,

У будинку — достатку, затишку завжди,

Нехай у двері твої не стукає біда.

Нехай близькі будуть надійною стіною —

Все це бажаємо ми, Юра, рідний!

Привітання з днем Юрія в смс

У день ангела хочемо ми Юрі побажати творити добро і слабких захищати!

Фото: pozdravitel.ru

Юра наш завжди в роботі — розмовам місця немає. Він у суспільства в пошані, дорожить ціною перемог.

Фото: fresh-cards.ru

Ми тобі бажаємо, Юра, бути веселим, а не похмурим. Нехай буде життя твоє — політ. Нехай завжди всюди щастить!

Фото: fresh-cards.ru

"Хай сильніше вдарить буря!" — це говорив не Юра. Побажаємо Юрі ми не стрічатись з бурями.

Фото: listivki.olkol.com

Юрію, прийми ти від нас вітання. Пустотливо підморгни ти удачі з везінням. Благ неземних в іменини бажаємо, і не буде поганих поворотів, ми знаємо!

Раніше OBOZREVATEL розповів, що не можна робити в День святого Юрія.

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