Як привітати Юрія з днем янгола: листівки, вірші і смс

9 грудня святкують Юріїв день або ж день Святого Георгія Побідоносця.
OBOZREVATEL пропонує читачеві найкращі варіанти поздоровлень на день Юрія.
Привітання з Днем Юрія у віршах
Юра наш — надійний друг!
Він допоможе в скрутну годину,
Відверне від сумних думок
І підтримає словом вас!
Фото: liza.ua
Бажаю, Юро, насолоди,
Щоб ти відкинув всі сумніви,
Адже іменини настали,
На щастя право подарували,
Хочу здоров'я побажати,
І ніколи не сумувати,
Ти, Юро, рухайся вперед,
Нехай тебе удача чекає!
Фото: KievNEWS
З неба дивиться ангелок,
Мило посміхаючись.
Він спустився на день,
Для тебе намагаючись.
Ти ж, Юра, не забудь
Підморгнути удачі.
Назавжди щасливим будь
І ніяк інакше!
Фото: fresh-cards.ru
Чистого неба і сонячних днів,
Добрих, чуйних, вірних друзів,
У будинку — достатку, затишку завжди,
Нехай у двері твої не стукає біда.
Нехай близькі будуть надійною стіною —
Все це бажаємо ми, Юра, рідний!
Привітання з днем Юрія в смс
У день ангела хочемо ми Юрі побажати творити добро і слабких захищати!
Фото: pozdravitel.ru
Юра наш завжди в роботі — розмовам місця немає. Він у суспільства в пошані, дорожить ціною перемог.
Фото: fresh-cards.ru
Ми тобі бажаємо, Юра, бути веселим, а не похмурим. Нехай буде життя твоє — політ. Нехай завжди всюди щастить!
Фото: fresh-cards.ru
"Хай сильніше вдарить буря!" — це говорив не Юра. Побажаємо Юрі ми не стрічатись з бурями.
Фото: listivki.olkol.com
Юрію, прийми ти від нас вітання. Пустотливо підморгни ти удачі з везінням. Благ неземних в іменини бажаємо, і не буде поганих поворотів, ми знаємо!
Раніше OBOZREVATEL розповів, що не можна робити в День святого Юрія.
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