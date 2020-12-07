Як прикрасити ялинку на Новий рік 2021: стильні варіанти і заборонені кольори

Ялинка – головний атрибут новорічних свят і її декоруванняю приділяється особлива увага. Покровителем 2021 року буде Білий Металевий Бик, і щоб його задобрити, в декорі будинку краще віддавати перевагу світлим, спокійним і пастельним тонам, металевим деталеям і мінімалізму.

А ось яскраві, насичені кольори "розлютять" головну тварину року, особливо, якщо прикрасити ними святкову ялинку або стіл, за яким будуть сидіти гості. OBOZREVATEL розповідає, як не варто наряджати символічне новорічне дерево, а також публікує добірку найстильніших варіантів декорування ялинки на Новий рік 2021.

Як краще прикрасити ялинку в рік Бика. Еli

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Найбільш актуальними стануть класичний і монохромний стилі. У той же час, астрологи рекомендують уникати еклектики і "радянського шику". Також оригінально оформити ялинку можна, віддавши перевагу напрямкам кантрі, лофт, екостиль. Це допоможе надати дереву особливу родзинку.

Стильні дизайни ялинок на Новий рік 2021. Еli

Найсприятливішими відтінками майбутнього року стануть: сріблястий, металевий, білий, золотий. Також актуальними будуть чорний, приглушений зелений, світла бронза і солом'яний.

Як прикрасити ялинку на Новий рік 2021. Еli

Як прикрасити ялинку на Новий рік 2 021: стильний варіант. Еli

Ялинки на Новий рік 2021: як прикрасити. Еli

Відзначимо, змішувати стилі небажано. Краще вибрати один, і наряджати ялинку з урахуванням його особливостей.

Категорично не рекомендується прикрашати ялинку в червоному кольорі – це символ агресії для Бика, отже, весь рік може бути неспокійним і складним. Також не варто вибирати яскраві, глибокі тони – марсала, фіолетовий, помаранчевий і інші. При декоруванні ялинки на Новий рік 2021 варто відмовитися від незграбних, геометричних орнаментів і анімалістичних принтів – вони розлютять Металевого Бика і не принесуть успіху в наступному році.

Як можна наряджати ялинку на Новий рік 2021

Як не можна прикрашати ялинку на Новий рік 2021. Еli

Як не варто прикрашати ялинку в 2020 році. Еli

Як не рекомендується прикрашати ялинку на Новий рік 2021. Еli

Поєднання яскравих кольорів не буде доречним в 2021 році. Кleo.ru

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