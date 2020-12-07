Як прикрасити ялинку на Новий рік 2021: стильні варіанти і заборонені кольори

Ялинка – головний атрибут новорічних свят і її декоруванняю приділяється особлива увага. Покровителем 2021 року буде Білий Металевий Бик, і щоб його задобрити, в декорі будинку краще віддавати перевагу світлим, спокійним і пастельним тонам, металевим деталеям і мінімалізму.

А ось яскраві, насичені кольори "розлютять" головну тварину року, особливо, якщо прикрасити ними святкову ялинку або стіл, за яким будуть сидіти гості. OBOZREVATEL розповідає, як не варто наряджати символічне новорічне дерево, а також публікує добірку найстильніших варіантів декорування ялинки на Новий рік 2021.

Найбільш актуальними стануть класичний і монохромний стилі. У той же час, астрологи рекомендують уникати еклектики і "радянського шику". Також оригінально оформити ялинку можна, віддавши перевагу напрямкам кантрі, лофт, екостиль. Це допоможе надати дереву особливу родзинку.

Найсприятливішими відтінками майбутнього року стануть: сріблястий, металевий, білий, золотий. Також актуальними будуть чорний, приглушений зелений, світла бронза і солом'яний.

Відзначимо, змішувати стилі небажано. Краще вибрати один, і наряджати ялинку з урахуванням його особливостей.

Категорично не рекомендується прикрашати ялинку в червоному кольорі – це символ агресії для Бика, отже, весь рік може бути неспокійним і складним. Також не варто вибирати яскраві, глибокі тони – марсала, фіолетовий, помаранчевий і інші. При декоруванні ялинки на Новий рік 2021 варто відмовитися від незграбних, геометричних орнаментів і анімалістичних принтів – вони розлютять Металевого Бика і не принесуть успіху в наступному році.

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