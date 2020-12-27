Як прикрасити святковий стіл на Новий рік: поради експерта

Від сервірування столу в Новий рік, як і від прикрас і вечері, залежить святковий настрій.

Тому, щоб створити атмосферу казки, рекомендується зробити доріжку по центру стола: текстильну або у вигляді композиції з вічнозелених рослин (хвої, шишок, розмарину, евкаліпта). Про це OBOZREVATEL розповіла декоратор інтер'єру Тетяна Осадча.

Фахівець також зазначила, що цікаво буде прикрасити центр столу сезонними фруктами і ягодами: яблуками, бананами, мандаринами, гранатами.

Також рекомендується додати електрогірлянду або невисокі свічки (можна свічки-таблетки), які не завадять спілкуванню і не будуть перегороджувати доступ до страв.

Сервіруючи стіл, на тарілках можна покласти невеликі подарунки для гостей, наприклад листівку, хлопавку, саше для приготування глінтвейну або печиво з передбаченням. У такий спосіб господар дому дає зрозуміти, що гість є бажаним.

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