Як прикрасити приміщення на Геловін: 10 приголомшливих, але простих ідей

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада в більшості країн світу відзначають одне з найбільш атмосферних свят у році – Геловін. Для того щоб максимально перейнятися його духом і традиціями, прийнято одягатися в страшні костюми і прикрашати будинки, офіси, магазини та інші приміщення тематичним декором.

Головним атрибутом Геловіну є декорований гарбуз-"голова", всередині якого розміщено свічку. Вона і є головною прикрасою на Геловін. Також для прикраси часто використовують вирізки або фігурки у вигляді летючих мишей, штучну павутину та інше. OBOZREVATEL пропонує подивитися найяскравіші ідеї для прикраси приміщень на Геловін (щоб подивитися всі фото, доскрольте матеріал до кінця).

Примітно, що більшість прикрас для приміщень можна легко виготовити самостійно в домашніх умовах, використовуючи для цього підручні матеріали: тканину, нитки, марлю, пряжу і інше. При бажанні всі елементи святкового декору можна з легкістю придбати в спеціалізованих магазинах.

Як прикрасити кімнату на Геловін: фото

Як прикрасити кімнату на Геловін. kvartblog.ru

Як прикрасити стіл на Геловін. kvartblog.ru

Як прикрасити кімнату на Геловін. Pinterest

Як прикрасити вітальню на Геловін. Pinterest

Популярний аксесуар для будинку – "закривавлені свічки". kvartblog.ru

Як прикрасити будинок на Геловін: фото

Як прикрасити приміщення на Геловін. 24 Канал

Як прикрасити двір на Геловін. Pinterest

Як прикрасити двір і ганок на Геловін. Pinterest

Як прикрасити офіс на Геловін

Як прикрасити офіс на Геловін. antonbeliy.com

Декор для офісу на Геловін. 4party.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський художник Стівен Новак з Далласа (штат Техас, США) напередодні Геловіну прикрасив свою ділянку біля будинку декораціями, схожими на місце жорстокого вбивства кількох людей. "Закривавлені" манекени, які нагадують трупи, виглядають настільки реалістично, що сусіди Новака неодноразово викликали поліцію з проханням перевірити його двір.