Як прикрасити квартиру на Новий рік 2021: добірка оригінальних ідей

Напередодні Нового року кожна сім'я намагається створити у своїй квартирі максимально чарівну, святкову і затишну атмосферу. Однак прикрашати приміщення варто з урахуванням того, що покровителем 2021 року буде Білий Металевий Бик.

Так, новорічний декор повинен бути виготовлений з натуральних матеріалів: каміння, дерева або металу. Крім того, не забувайте й про колір прийдешнього року: інтер'єр може бути в білих, металевих, зелених та інших тонах. OBOZREVATEL розповідає, як прикрасити квартиру на Новий рік та публікує найкращі ідеї.

Читайте також:

Дрібниці в передпокої

Передпокій – місце зустрічі гостей. А значить, варто приділити йому особливу увагу при підготовці до свята. Прикрасьте його гірляндою, поставте на стіл у передпокої букет з фруктів або ж тацю з тематичними іграшками.

Як прикрасити квартиру на Новий рік 2021 roomble.com

Новорічний інтер'єр Новий рік roomble.com

Прикраса вікон

Чудовим рішенням для створення святкового настрою стануть розмальовані вікна. У магазинах ви зможете купити спеціальні наклейки та штучний сніг. Також вікна можна прикрасити гірляндами, новорічними іграшками, шишками, саморобними сніжинками та ялинками.

Як прикрасити вікна на Новий рік 2021 roomble.com

Як прикрасити вікна на Новий рік 2021 stroy-podskazka.ru

Яскраві гірлянди

Запаліть гірлянди не тільки на ялинці, а й по всій квартирі. В такому випадку чарівна й казкова атмосфера вам гарантована.

Новорічний декор 2021 pinterest.com

Новорічний декор 2021 pinterest.com

Новорічні подушки

Декоративні подушки з тематичними новорічними візерунками вміло підкреслять святкову тематику. Ви можете придбати їх або ж виготовити самостійно. Розкладіть подушки у вітальні на дивані, а також застеліть його в'язаним пледом у пастельних відтінках.

Новорічні подушки pinterest.com

Новорічні подушки pinterest.com

Оригінальна ялинка

Ялинка – невід'ємний атрибут новорічного декору вітальні. Однак якщо кімната дуже мала для установки святкового дерева, або ж ваша душа бажає чогось неординарного – ви можете створити прекрасну альтернативу новорічному символу. Наприклад, зробити настінну ялинку.

Для її створення ви можете використовувати:

гірлянду

іграшки

цукерки

мандарини

імбирні пряники

натуральні шишки

Оригінальна ялинка на Новий рік 2 021 roomble.com

Оригінальна ялинка на Новий рік 2 021 roomble.com

Святковий стіл

Поруч з ялинкою зазвичай ставиться і святковий стіл. А тому цілком доречно виставити на нього:

витончені вази

кулі зі скла

гірлянди та свічки

святковий вінок з ялини і шишок

Як прикрасити стіл на Новий рік 2021 pinterest.com

Як прикрасити стіл на Новий рік 2021 pinterest.com

Як прикрасити квартиру на Новий рік: найкращі ідеї

Як прикрасити квартиру на Новий рік 2021 stroy-podskazka.ru

Як прикрасити квартиру на Новий рік 2021 pinterest.com

Як прикрасити квартиру на Новий рік 2021 pinterest.com

Як прикрасити квартиру на Новий рік 2021 pinterest.com

Як прикрасити квартиру на Новий рік 2021 dekor.delfi.ee

Як прикрасити квартиру на Новий рік 2021 dekor.delfi.ee

Раніше OBOZREVATEL публікував варіанти святкування Нового року в Україні: актуальні ціни та пропозиції. Читайте також, як весело та цікаво відзначити Новий рік 2021 вдома.