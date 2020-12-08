Як прикрасити квартиру на Новий рік 2021: добірка оригінальних ідей

Напередодні Нового року кожна сім'я намагається створити у своїй квартирі максимально чарівну, святкову і затишну атмосферу. Однак прикрашати приміщення варто з урахуванням того, що покровителем 2021 року буде Білий Металевий Бик.

Так, новорічний декор повинен бути виготовлений з натуральних матеріалів: каміння, дерева або металу. Крім того, не забувайте й про колір прийдешнього року: інтер'єр може бути в білих, металевих, зелених та інших тонах. OBOZREVATEL розповідає, як прикрасити квартиру на Новий рік та публікує найкращі ідеї.

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Передпокій – місце зустрічі гостей. А значить, варто приділити йому особливу увагу при підготовці до свята. Прикрасьте його гірляндою, поставте на стіл у передпокої букет з фруктів або ж тацю з тематичними іграшками.

Чудовим рішенням для створення святкового настрою стануть розмальовані вікна. У магазинах ви зможете купити спеціальні наклейки та штучний сніг. Також вікна можна прикрасити гірляндами, новорічними іграшками, шишками, саморобними сніжинками та ялинками.

Запаліть гірлянди не тільки на ялинці, а й по всій квартирі. В такому випадку чарівна й казкова атмосфера вам гарантована.

Декоративні подушки з тематичними новорічними візерунками вміло підкреслять святкову тематику. Ви можете придбати їх або ж виготовити самостійно. Розкладіть подушки у вітальні на дивані, а також застеліть його в'язаним пледом у пастельних відтінках.

Ялинка – невід'ємний атрибут новорічного декору вітальні. Однак якщо кімната дуже мала для установки святкового дерева, або ж ваша душа бажає чогось неординарного – ви можете створити прекрасну альтернативу новорічному символу. Наприклад, зробити настінну ялинку.

Для її створення ви можете використовувати:

гірлянду

іграшки

цукерки

мандарини

імбирні пряники

натуральні шишки

Поруч з ялинкою зазвичай ставиться і святковий стіл. А тому цілком доречно виставити на нього:

витончені вази

кулі зі скла

гірлянди та свічки

святковий вінок з ялини і шишок

Раніше OBOZREVATEL публікував варіанти святкування Нового року в Україні: актуальні ціни та пропозиції. Читайте також, як весело та цікаво відзначити Новий рік 2021 вдома.