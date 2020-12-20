Як прикрасити інтер'єр до Нового року: лайфхаки від декораторки

Для багатьох прикрасити будинок, ялинку та святковий стіл на Новий рік – завдання не з легких. Проте це – до снаги кожному.

Часом, щоб отримати справжню казку на свято, досить лише ввімкнути свою фантазію і створити приголомшливий декор у себе вдома. Але щоб прикраса добре вписалася в інтер'єр вашого житла, не повинно бути спонтанних і необдуманих рішень – до цього питання потрібно підійти заздалегідь.

В ексклюзивному матеріалі для OBOZREVATEL декораторка інтер'єру Тетяна Осадча розповіла, як правильно прикрасити будинок до Нового року і які кольори будуть актуальними, а яких відтінків краще уникати. Також фахівчиня поділилася своїми лайфхаками, як швидко і цікаво додати у свій інтер'єр новорічної атмосфери.

Як прикрасити будинок на Новий рік 2021: актуальні та неактуальні кольори

Цього року в оформленні інтер'єру найбільш актуальними будуть природні барви: коричневий, бежевий, зелений. Усе має бути максимально природнім, без зайвого контрасту. Якщо ж вам потрібно додати більше кольору, тоді вибирайте пряні, теплі відтінки: помаранчевий, темно-червоний, гірчичний. Основне завдання під час прикрашання інтер'єру – сформувати в будинку максимально сімейну атмосферу, що обволікає.

Варто уникати занадто яскравих і неприродних кольорів: рожевий, фіолетовий, блакитний. Акцент цього сезону робиться на натуральність, традиційні поняття про родинне вогнище, де немає місця помітності. Через це варто відмовитися від використання прикраси у вигляді дощика та іграшок із блискітками. Якщо хочете додаткового блиску, оптимально створювати його за допомогою благородних, традиційних матеріалів, таких як латунь, золото, а також скляних іграшок пляшкового кольору.

Як прикрасити ялинку на Новий рік 2021

Для декору ялинки (як штучної, так і живої) зупиніться на трьох кольорах, один із яких основний – 60%, другорядний – 30%, і 10% залишаємо для акцентів та унікальних іграшок.

Придивіться до іграшок із натуральних матеріалів: фетр, дерево, папір. Їхня безпосередність формує теплу атмосферу. А також хороший варіант для тих, у кого активні домашні тварини.

Якщо ж ви вирішили прикрашати ялинку в один колір, тоді пограйте з формою і розміром іграшок. Однак не варто дуже захоплюватися, оскільки сучасні тенденції припускають їх мінімальну кількість. Краще доповніть ялинку іншими природними елементами: шишки, гілки, бавовна, гілки з ягодами, сухоцвіти. У такий спосіб ми акцентуємо увагу на самій природі, шануючи її.

Не варто забувати про візуальний об'єм. Треба вішати іграшки рівномірно, що всередині, що зовні.

Потрібно враховувати концепцію день/ніч. Для цього важливо використовувати як світлові, так і звичайні гірлянди. Поруч зі світловими можна повісити прозорі іграшки, тоді вони створюватимуть додаткову гру зі світлом.

Якщо у вас штучна ялинка – випрямляйте кожну гілку і трохи опускайте вниз. Так вона матиме максимально природний вигляд.

Лайфхак від декораторки: замаскувати підставку ялинки можна пледом, або поставити у велику плетену корзину.

Тренди в узорах для інтер'єру на Новий рік 2021

"Шотландська" клітинка – данина традиціям і приємним спогадам.

Рослинний орнамент – відсилання до природи.

Ці патерни можна використовувати в серветках/скатертини під час оформлення столу, а також в текстилі домашнього декору: подушки, пледи.

Як прикрасити будинок на Новий рік 2021

Не варто обмежуватися банальними гірляндами з лампочок, паперовими сніжинками, ялинковими кульками, розвішеними по квартирі, новорічними наклейками на віконцях і штучним снігом. Декораторка Тетяна Осадча рекомендує звернути увагу на такі атрибути в оздобленні інтер'єру на Новий рік:

вінки та гірлянди з вічнозелених рослин і їх мікс (без яскравого декору);

свічки й гірлянди теплого світла;

паперові зірки та гірлянди;

Вінок або гірлянду (зелену, паперову, світлову) можна додати:

на дзеркало;

на двері;

як обрамлення отвору (вікна);

на підвіконня;

як доріжку на святковий стіл;

також можна використовувати вінок на горизонтальній поверхні як піднос. І складати композиції всередині нього.

Лайфхак від декораторки: скляні ялинкові іграшки можна зберігати в упаковці від яєць.

Крім того, фахівчиня рекомендує звернути увагу на передпокій, оскільки саме в тому місці ми вперше бачимо інтер'єр, коли заходимо в будинок, і востаннє, коли виходимо. Тому принципово важливо починати створювати відчуття свята саме там.

Як прикрасити святковий стіл на Новий рік

Новорічний настрій залежатиме не тільки від прикрас і святкової вечері, а й від ошатного сервірування столу. Щоб створити справжню атмосферу казки, Тетяна Осадча рекомендує сформувати на столі доріжку вздовж центру: вона може бути як текстильна, так і придумана за допомогою композицій із вічнозелених рослин (хвоя, розмарин, евкаліпт, шишки). Також цікавий вигляд матимуть на столі в центрі сезонні фрукти/ягоди: яблука, гранати.

Щоб створити затишну новорічну атмосферу, варто додати свічки або електричну гірлянду. Рекомендую використовувати невисокі свічки, щоб не заважали спілкуванню та не обмежували доступ до страв (підійдуть свічки-таблетки).

Перш ніж приступати до трапези в новорічний вечір, не треба забувати про комплімент для гостей. Можете покласти на тарілку невеликі "подаруночки". Так ми даємо зрозуміти, що гість бажаний, а це дуже приємне відчуття. Це може бути листівка/картка, саше для приготування глінтвейну, хлопавка, або печиво з новорічними передбаченнями.

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