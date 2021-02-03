Як прикрасити будинок до Дня святого Валентина: 7 романтичних ідей

День святого Валентина, або День закоханих, – це гарний привід показати близькій людині, як сильно ви її любите.

Особливо цінним до 14 лютого буде подарунок, зроблений власними руками. Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL зібрав сім цікавих ідей для романтичного декору і святкових прикрас.

Велике святкове серце може послужити прекрасним настінним декором. Його можна зробити з помпонів або картону та гофрованого паперу. Для цього спочатку необхідно вирізати серце з трафарету, а потім приклеїти до нього стільки помпонів або згорнутих з гофрованого паперу трояндочок, скільки поміститься на його поверхні.

Роздрукуйте ваші улюблені спільні фото, прикріпіть їх до довгої стрічки декоративною прищіпкою (або приклейте клеєм) і прикрасьте червоними сердечками.

Щоб зробити такий романтичний напис, потрібно за шаблоном вирізати літери з полотна, зафарбувати їх, закріпити на полотні та прорізати дірочки на відстані не більшій, ніж відстань між вогниками на гірлянді. Потім у кожен отвір вставляють по лампочці, приклеюючи кілька з них з внутрішньої сторони для більшої надійності.

Зробити таку гірлянду неважко: смужки кольорового паперу слід скласти удвічі та зігнути посередині, а вільні кінці – склеїти або скріпити степлером. Потім крізь перше сердечко потрібно протягнути ще пару смужок і повторити ті самі дії – і так до тих пір, поки гірлянда не стане необхідної довжини.

Такий теплий подарунок буде приємним подарунок для того, хто любить гарячі напої. В'яжеться чохол для чашки гачком або спицями з будь-яких ниток потрібного кольору.

Оригінальну валентинку можна зробити з солоного тіста або полімерної глини. У першому випадку необхідно змішати борошно й сіль у пропорції 1: 1 та додати води, щоб тісто вийшло еластичним. За допомогою формочки слід вирізати серця й видавити на них потрібний малюнок. Коли тісто висохне, сердечка можна розмалювати.

Звичайна свічка до Дня закоханих у традиційній червоній гамі може виглядати банально. Такий подарунок можна урізноманітнити, додавши до нього свічник з приємним ароматом кави. Візьміть скляну ємність, що підходить за розміром і формою, наповніть її кавовими зернами і помістіть всередину пласку свічку.

Фотозону – святково оформлене місце, де можна зробити яскраві й гарні знімки – також можна зробити своїми руками. Для цього можуть стати в нагоді кольоровий папір, клей, ватман, фарби, залишки шпалер, тканин, картон тощо.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що подарувати дівчині та хлопцю на День святого Валентина, а також публікував підбірку незвичайних ідей для подарунка на 14 лютого.