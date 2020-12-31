Як правильно загадати бажання на Новий рік, Різдво і Хрещення: п'ять правил

У мережі розповіли про п'ять головних правил, як загадати бажання на Новий рік, Різдво і Хрещення.

Список важливих правил зібрало видання verge.zp.ua . Зазначається, що напередодні зимових свят люди планують загадувати бажання і це чудова світла традиція, яка в дорослих збереглася з дитячих років.

Коли загадувати бажання?

Дедалі частіше відпускають у космос мрії напередодні трьох свят:

Нового року – з 31 грудня на 1 січня,

Різдва – з 6 на 7 січня,

Хрещення – з 18 на 19 січня.

На Новий рік бажання можна загадувати як рівно опівночі, коли йде зворотний відлік годин, так і весь новорічний вечір. Перед тим як почнуться веселощі, можете подивитися на вогники гірлянд, ялинку, небо і про себе озвучити найзаповітніше. Водночас дути в пляшку або спалювати записку з бажанням необов'язково.

У різдвяний Святвечір краще загадати бажання, коли зійде перша зірка на небі. У водохресний Святвечір – після настання темряви 18 січня або всю ніч 19 січня до ранку.

Як правильно загадувати бажання?

1. Формулювати мрію потрібно чітко і ясно. Наприклад, не можна загадувати: "Я хочу залишитися в цьому місті довше". Це може статися, але зупинка відбудеться, припустимо, через потрапляння в лікарню або неприємні події. Краще говорити так: "Я хочу затриматися в цьому місті і щасливо провести час із такими-то людьми".

Крім того, не радять загадувати гроші для покупки. Краще відразу просити те, про що мрієте. Описувати річ або подію мрії в подробицях і деталях.

2. Бажання повинно бути хорошим як для вас, так і для оточення. Не загадуйте нікому зла. Не загадуйте гарне собі, а шкоду іншим. Наприклад: "щоб в мене закохався чоловік моєї подруги".

3. Не можна використовувати обороти з "не". Неправильно: "Я хочу не хворіти в 2021 році". Правильно: "Нехай я і мої близькі будуть здоровими у 2021 році".

4. Загадувати будь-яке бажання потрібно з чистим серцем. Якщо вас щось гризе, на душі шкребуть кішки, ви самі не вірите в здійснення мрії, то краще нічого не загадувати зовсім. У будь-якому зверненні до всіх святих, зірок і Всесвіту найголовніше – це щирість і віра.

5. Пам'ятайте: дива частіше відбуваються з тими, хто менше просить, а частіше дякує за те, що має. До таких людей усі добрі сили притягуються, ніби магнітом.

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