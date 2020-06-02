Як правильно підготуватися до Трійці 2020: важливі правила

Трійця, або П'ятидесятниця, є одним з найголовніших християнських свят, оскільки саме День Святої Трійці вважається днем народження церкви.

Свято завжди відзначається на 50-й день після Світлого Великодня. 2020 року Трійця припадає на 7 червня. Напередодні свята OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, як правильно підготуватися до Трійці та що необхідно зробити.

Як підготуватися до Трійці Еспресо.TV

До Дня Святої Трійці потрібно обов'язково прибрати в домі, не залишивши жодного брудного кута. Також до свята слід завершити всі роботи на городі, оскільки в Трійцю працювати на землі категорично не можна.

До 7 червня також важливо підготувати трави і засушити квіти, які беруть у храм для освячення. Такі рослини вважаються оберегами, з них роблять чай і додають у воду для купання маленьких дітей.

Можна взяти листя берези, дуба, клена, липи, гілочки полину, м'яти, квіти півонії, пижма, корінь любистку та інші.

Що потрібно зробити перед Трійцею Pinterest

Вербу та осику не можна використовувати на Трійцю. Так, верба вже віддала свій захист у Вербну неділю, а осика вважається деревом, на якому повісився Юда, що зрадив Ісуса Христа.

До Трійці також за традицією прикрашають будинки травами. Найчастіше для цього використовують аїр. Зелень вішають на вікно або вхідні двері, закладають за ікону, кидають на підлогу, плетуть з неї вінки.

Переддень Трійці – Троїцька поминальна субота – вважається найбільш значним і найбільш шанованим днем поминання у православних, цього дня прийнято відвідувати кладовища і поминати всіх померлих.

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