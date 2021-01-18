Як правильно купатися на Водохреща: основні поради

Щорічно 19 січня християни східного обряду в Україні відзначають свято Хрещення Господнього або Водохреще. Головною його традицією є купання в ополонці – "йордані" – в природній водоймі. Вважається, що воно "змиває" гріхи з людини і дарує їй очищення.

Цей звичай вперше виник на початку 19 століття і став досить поширеним у 80-х роках 20-го століття. Люди вірять, що такий обряд сприяє також загартуванню й оздоровленню, а вода в цей день має цілющу силу і дарує здоров'я на весь рік.

Напередодні свята OBOZREVATEL вирішив нагадати правила купання в ополонці, які вбережуть від захворювання після купання.

Варто зазначити, що до водохресного купання потрібно готуватися заздалегідь, а новачкам – бажано з літа, щоб організм встиг звикнути до холодної води. Тим, хто все ж зважиться зануритися в ополонку варто врахувати такі рекомедації:

За два тижні до купання підготувати організм до холоду: обтиратися рушником, змоченим у холодній воді, робити контрастний душ, виходити на вулицю в домашньому одязі на короткий час;

Ідеальна температура для купання новачків – від -2 до -5 градусів. Пам'ятайте також, що -10 – це вже небезпечний поріг для людини, яка вперше занурюється в ополонку.

Занурюватися (купатися) слід у спеціально обладнаних ополонках – (вирубуються зазвичай у вигляді хреста) – біля берега, бажано поблизу рятувальних станцій, під наглядом рятувальників.

Поїсти необхідно за годину до пірнання і взагалі в цей день не вживати алкоголь;

Перед зануренням розігрійте тіло, зробивши пробіжку або коротку розминку;

Підходьте до ополонки у зручному, неслизькому взутті. Підійдуть черевики, вовняні шкарпетки або спеціальні гумові тапочки.

Жінкам для занурення в ополонку краще одягти закриту сорочку, а не відкритий купальник.

Як правильно купатися в ополонці:

Необхідно поступово спуститися у воду (категорично заборонено стрибати вниз голою і занурюватися у воду, оскільки це може привести до шоку від холоду). Після цього віряни тричі занурюються (найбезпечніше – по шию), хрестяться і вимовляють: "В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа!"

Купатися треба, думаючи про Бога;

Перед виконанням цього обряду необхідно відвідати храм;

Не варто купатися на Водохреще на самоті;

Новачкові можна пробути у воді не більше 10 секунд. Досвідчені нирці можуть залишитися у воді не більше, ніж на 30 секунд;

Вийшовши з води, трохи пробіжіться, насухо витріться і відразу ж одягайтеся;

Після завершення процедури випийте гарячий чай.

Забороняється купатися в ополонці за наявності захворювань:

носоглотки, придаткових порожнин носа, отитів;

нещодавно перенесених захворювань легенів, пневмонії, астми;

всі захворювання серцево-судинної системи;

цукровий діабет;

епілепсія, травми голови і спини, склероз судин, енцефаліт;

сечостатевої системи;

шкірно-венеричні захворювання.

Не можна також купатися вагітним, оскільки можуть початися передчасні перейми, є загроза викидня, дітям до 7 років та літнім людям, бо це завдає великого стресу організму.

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