Як правильно колядувати, посівати і щедрувати на Святки-2021 Україні: основні правила

З 7 по 19 січня в Україні відзначаються Різдвяні Святки – святкові дні, які здавна супроводжуються різними веселими ритуалами й обрядами. Дорослі і діти йдуть колядувати, щедрувати і посівати.

Напередодні цього періоду OBOZREVATEL вирішив нагадати, хто, коли і як повинен це робити, згідно з народними традиціями.

Так, час колядування – це вечір 6-го (після сходу першої зірки) і 7-ме січня. Це без перебільшення улюблене заняття дітей. За свою працю вони отримують солодощі та гроші. Дорослі теж не проти розважитися і повеселитися на свята.

Охочі колядувати збирають вертеп – групу з кількох людей. Це можуть бути як дівчатка, так і хлопчики, а також дорослі. У вертепі кожна людина має свої обов'язки:

Глава колядників – звіздар, який іде першим і несе зірку.

Наступним за старшинством іде дзвонар – він несе великий дзвіночок і оповіщає людей дзвоном про те, що йдуть колядники.

Третій важливий колядник – міхоноша, який повинен пам'ятати, що свої подарунки господарі повинні класти відразу в мішок, а не передавати в руки, бо так правильно за звичаєм.

За свою працю колядники отримують солодощі та гроші Інформатор Дніпро

Ще одна традиція Святок – щедрування. Пісні-побажання (щедрівки) виконують зазвичай у Щедрий вечір 13 січня, напередодні Старого Нового року. Щедрівники ходять домівками і вітають всіх із прийдешнім святом, бажають родинам щастя, здоров'я, процвітання, а головне – щедрого врожаю. Традиційно щедрують невеликою компанією, співають короткі пісні і грають на одному-двох музичних інструментах.

Люди накривають столи, на яких обов'язково повинна бути щедра кутя, пироги, млинці, вареники та гостинці для щедрувальників.

Також вранці 14 січня, коли настає Старий Новий рік, прийнято посівати. За традицією роблять це хлопчики-посівальники, які ходять домівками, співають пісні і щедро сиплють зерно, щоб наступний рік був урожайним і багатим.

Зерно потрібно приготувати заздалегідь – це може бути пшениця, жито, ячмінь або гречка. Посівальники обов'язково вдягають теплі рукавиці, а ось голими руками посівати не можна. Їм прийнято давати гроші. Зерно, яким посівають, не можна вимітати з хати до заходу сонця.

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