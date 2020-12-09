Як незвичайно прикрасити ялинку на Новий рік 2021: топ-5 способів

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Свята
2,4 т.
Під час прикрашання ялинки до Нового, 2021 року не рекомендується червоний колір

Під час прикрашання ялинки до Нового, 2021 року астрологи не рекомендують використовувати традиційні в цій справі яскраві й насичені тони, особливо червоний.

Вважається, що такі кольори можуть не сподобатися господареві року Металевому Бикові. У зв'язку з цим OBOZREVATEL зібрав для своїх читачів інші цікаві способи прикрасити новорічне дерево.

Ялинка в снігу

Білий – один зі сприятливих відтінків прийдешнього року. У цьому кольорі доречно буде прикрасити й новорічну ялинку: вам знадобляться штучний сніг, прикраси сріблястої і білої гами.

Білий – один зі сприятливих відтінків прийдешнього року
Ялинка в золотому кольорі

Колір золота є символом краси, благородства і достатку. Поєднуйте прикраси золотих і білих відтінків – це підкреслить вишуканий стиль господарів дому.

Колір золота є символом краси, благородства і достатку
Ялинка з солодощами

Такий варіант прикраси найкраще підійде сім'ям, у яких є діти. Підготуйте для вашої ялинки цукерки і фрукти в гарних обгортках і прикрасьте ними дерево – важливо тільки врахувати, щоб на ньому не виявилося червоних та інших "кричущих" кольорів. А коли свято закінчиться, всі "іграшки" можна буде з'їсти всією сім'єю.

Ялинка з солодощами найкраще підійде сім'ям, у яких є діти
Дерев'яні іграшки

Натуральні прикраси з дерева не б'ються, не ламаються і є безпечними для дітей. Крім того, їх можна використовувати протягом багатьох років, кожен раз фарбуючи в різні кольори на догоду господареві року.

Натуральні прикраси з дерева є безпечними для дітей
Ялинка в грошах

Ті, хто в новому році мріє поліпшити своє фінансове становище, можуть прикрасити ялинку монетками і грошовими купюрами. Можна використовувати валюти з різних країн – вважається, що таке "грошове дерево" приносить щастя й удачу.

Ялинка, прикрашена грошима

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як не варто прикрашати новорічну ялинку на Новий рік 2021, і публікував добірку стильних варіантів декорування.

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