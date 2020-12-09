Як незвичайно прикрасити ялинку на Новий рік 2021: топ-5 способів

Під час прикрашання ялинки до Нового, 2021 року астрологи не рекомендують використовувати традиційні в цій справі яскраві й насичені тони, особливо червоний.

Вважається, що такі кольори можуть не сподобатися господареві року Металевому Бикові. У зв'язку з цим OBOZREVATEL зібрав для своїх читачів інші цікаві способи прикрасити новорічне дерево.

Білий – один зі сприятливих відтінків прийдешнього року. У цьому кольорі доречно буде прикрасити й новорічну ялинку: вам знадобляться штучний сніг, прикраси сріблястої і білої гами.

Колір золота є символом краси, благородства і достатку. Поєднуйте прикраси золотих і білих відтінків – це підкреслить вишуканий стиль господарів дому.

Такий варіант прикраси найкраще підійде сім'ям, у яких є діти. Підготуйте для вашої ялинки цукерки і фрукти в гарних обгортках і прикрасьте ними дерево – важливо тільки врахувати, щоб на ньому не виявилося червоних та інших "кричущих" кольорів. А коли свято закінчиться, всі "іграшки" можна буде з'їсти всією сім'єю.

Натуральні прикраси з дерева не б'ються, не ламаються і є безпечними для дітей. Крім того, їх можна використовувати протягом багатьох років, кожен раз фарбуючи в різні кольори на догоду господареві року.

Ті, хто в новому році мріє поліпшити своє фінансове становище, можуть прикрасити ялинку монетками і грошовими купюрами. Можна використовувати валюти з різних країн – вважається, що таке "грошове дерево" приносить щастя й удачу.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як не варто прикрашати новорічну ялинку на Новий рік 2021, і публікував добірку стильних варіантів декорування.