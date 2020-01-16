Як не змерзнути на Водохреще: головні правила купання в ополонці

Водохреще – одне з головних християнських свят, яке завершує різдвяно-новорічний цикл і також відоме під назвою Йордан.

У цей день у віруючих прийнято купатися в ополонці, оскільки вода у водоймах цього дня вважається цілющою. Однак при цьому багато хто не знає, як правильно купатися на Водохреще, щоб не змерзнути і не захворіти. У зв'язку з цим OBOZREVATEL підготував для своїх читачів кілька головних правил купання на Водохреще.

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Безпека на Водохреще

Так, відповідно до одного з головних правил купання на Водохреще, купатися в ополонці там, де немає рятувальників і медиків, заборонено. Не можна також залишати дітей на льоду без нагляду, особливо біля ополонки, пірнати у воду безпосередньо з льоду або з берега, і забруднювати купіль, приводячи з собою тварин або розкидаючи сміття.

Крім того, вживання алкоголю і купання в стані сп'яніння небезпечно для здоров'я. Також не можна під'їжджати до купелі на машині. Поруч з ополонкою не повинно знаходитися більше ніж 20 осіб одночасно, також небезпечне купання групою більше трьох осіб.

Як правильно купатися на Водохреще, щоб не змерзнути

Перед пірнанням в ополонку слід розігріти тіло фізичними вправами, зробивши пробіжку або зарядку.

До ополонки найкраще підходити в неслизькому, зручному взутті, яке можна легко зняти, – щоб уникнути втрати чутливості ніг. Добре для цього підійдуть черевики або вовняні шкарпетки. Також можна взяти спеціальні гумові капці, які не ковзають і до того ж захищають ноги від гострих каменів і солі. Щоб не впасти, рухайтеся обережно і повільно.

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Драбинка для спуску у воду має бути стійкою, а для підстраховки у воду можна спустити край міцної мотузки з вузлами, щоб з її допомогою можна було вийти з води.

Щоб не переохолоджуватися, занурюватися в ополонку краще по шию, не давши голові намокнути. Це також допоможе уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку. Категорично забороняється пірнати в ополонку вперед головою. Занурення у воду з головою може призвести до шоку від холоду і збільшує втрату температури.

Також, щоб не допустити загального переохолодження організму, не можна перебувати в ополонці більше однієї хвилини. Входячи в воду вперше, краще постаратися швидко досягти потрібної глибини, але не плавати.

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Відзначимо, купаючись у невеликій ополонці, потрібно опускатися вертикально, а не під кутом, щоб уникнути зсуву під льодом. Також не виринайте із заплющеними очима, щоб не вдаритися головою об лід. Якщо ж з вами купається дитина, ретельно стежите за нею, оскільки від переляку вона може забути всі навички плавання.

Виходячи з ополонки, не слід триматися голими руками за поручні, слід використовувати сухий рушник, жменю снігу або, зачерпнувши в долоню побільше води, спершись об поручні, швидко і енергійно вийти на поверхню льоду. При цьому вибиратися в вертикальному положенні важко і небезпечно, зірвавшись, можна піти під лід. Слід бути обережним і перестрахуватися допомогою оточуючих.

Після купання в ополонці потрібно розтерти тіло махровим рушником і потім одягнути сухий одяг. Добре після цього випити з термосу гарячого чаю – найкраще ягідного, фруктового або овочевого.

Кому не можна купатися на Водохреще

Дуже важливо також пам'ятати, що купання в ополонці протипоказане людям з гострими і хронічними запальними захворюваннями носа і носоглотки, отитами, захворюваннями серцево-судинної системи, центральної і периферичної нервової системи (епілепсія, наслідки важких травм черепа, склероз, енцефаліт, неврити, поліневрити та інше).

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Також не можна купатися в мороз хворим на цукровий діабет, туберкульоз, запалення легенів, бронхіальну астму, цистит, запалення придатків, виразкову хворобу шлунка, ентероколіт, гепатит. При всіх інших захворюваннях також буде корисною консультація лікаря.

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