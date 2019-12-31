Як не переїсти на Новий рік: 7 корисних порад

Вранці 1 січня, страждають не тільки від похмілля спиртного, а й люди з хорошим апетитом. Виходить, худнула людина весь рік, а за одну ніч вся праця нанівець. І щоб не сумувати після контрольного зважування в перший день нового року, дотримуйтесь наших порад.

Розповідаємо, як не переїсти в новорічну ніч.

Порада № 1

Починайте проводжати старий рік раніше, скажімо, годині о 7 вечора. Для організму Новий рік - це звичайна ніч, коли процеси обміну до вечора сповільнюються в звичному режимі. Загалом, ваше завдання - спробувати всі основні страви і вгамувати голод раніше.

Порада № 2

Їжте невеличкими порціями, незважаючи на кількість калорій. Обмежте вживання навіть самих низькокалорійних страв в межах однієї ложки.

Порція гарячого, образно, повинна вміститися у вашій долоні (без пальців), гарнір, в жмені. Таким чином, ви зможете спробувати все і не об'їстися.

Порада № 3

Останнім часом у тих, хто інтенсивно худне, в опалу попав салат олів'є, мовляв, там багато калорій. Дієтологи стверджують зворотне: 100 гр. порції олів'є, в який входить куряча грудка і легкий майонез - це всього 100 ккал. Для порівняння стакан апельсинового соку - 120 ккал. При цьому олів'є ситний і швидко втамовує голод, до того ж інгредієнти, що входять до страви важливі для нормального травлення і надзвичайно корисні.

Головне, не перестарайтеся з олів'є, з'їжте такого салату не більше 2 ст. ложок.

Порада № 4

Почніть новорічну вечерю не з салатів, а з гарячого. Це дозволить швидко вгамувати голод і багато їсти вже не захочеться.

Порада № 5

Тримайтеся від жирної їжі подалі. Пам'ятайте, що печінка і так страждає від алкоголю і може трапитися "ферментативна втома", коли переробка спиртного просто зупиниться.

Рада № 6

Не зловживайте соками. Рекомендована ВООЗ порція соків на день - 1 стакан. Справа в тому, що, крім вітамінів, в соках присутній цукор і вони покращують апетит. Найшкідливіші соки - яблучний, апельсиновий, овочевий. Уникайте різних нектарів і міксів, в яких присутній прихований цукор.

Рада № 7

Коли куранти проб'ють північ, переходьте на овочі. Пам'ятайте, що чим довше ви сидите за столом, тим легшими повинні бути ваші закуски.

А що стосується дії алкоголю, який знижує рівень цукру в крові і зневоднює організм, налягайте на продукти з глюкозою: овочеві салати, фрукти, але уникайте "важких" страв, таких як: "шуба", "мімоза", а також ігноруйте торти і тістечка.

І пам'ятайте правило аперитиву. Щоб розум залишався всю ніч з вами, за пару годин до застілля випийте 50-70 гр. горілки і закусіть бутербродом з маслом - цей нехитрий прийом активізує процес прогонки жовчі і підготує організм до навантаження.

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