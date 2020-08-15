Яблучний Спас 2020: що категорично не можна робити в Преображення Господнє

У середу, 19 серпня, православні віряни відзначають Преображення Господнє – велике християнське свято, присвячене події явлення Божественної величі і слави Ісуса Христа перед трьома найближчими учнями під час молитви на горі.

У народі ця дата відома під назвою Яблучний Спас, або Другий Спас, Великий Спас. OBOZREVATEL пропонує дізнатися про головні традиції свята, його історію, прикмети і заборони.

Преображення Господнє: історія свята

19 серпня присвячено євангельській події, коли апостоли побачили Сина Божого в преображенні. Як говориться в Святому Письмі, Спаситель разом з трьома найближчими учнями Петром, Іаковом та Іоанном піднявся на гору Фавор і став молитися.

Під час молитви подоба Ісуса Христа преобразилася: обличчя засяяло, тіло й одяг залило божественне світло. Захоплені апостоли сповнилися небувалого блаженства.

Преображення Господнє вважається третім святом після Різдва та Великодня Фото: iversky-hram.ortox.ru

"Учителю, добре нам тут бути. Зробімо три намети: один Тобі, один Мойсеєві та один Іллі!", – сказав Петро. Після цих слів з'явилася хмара, яке осяяла їх усіх, і учні почули голос з неЇ: "Це Син Мій Улюблений, у Якому Моє благовоління, Його слухайте".

Спускаючись з гори, Христос заборонив апостолам розповідати про побачене, "аж поки Син Людський не воскресне з мертвих".

Що потрібно зробити в Яблучний Спас: традиції

Великий Спас вважається третім святом після Різдва та Великодня. Цього дня в церквах і храмах проходять традиційні богослужіння, а віряни освячують виноград і яблука нового врожаю (звідси й назва – Яблучний Спас). Фрукти також прийнято відносити на кладовища і залишати біля могил померлих близьких.

У Яблучний Спас прийнято освячувати яблука та виноград в церкві, а також готувати різні страви з яблук Фото: Pixabay

Господині в Яблучний Спас готують різні страви з яблук, і, хоча свято припадає на період Успенського посту, в цей день дозволяється з'їсти риби і випити трохи вина.

За повір'ям, яблука у Великий Спас наділені особливою силою, вони зціляють від хвороб і виконують бажання. Так, наші пращури вірили, що якщо шматочок яблука вмокнути в мед і з'їсти, то мрія збудеться.

Яблучний Спас 2020: що не можна робити?

В Преображення Господнє заборонено працювати: прибирати, прати, шити, вишивати, робити ремонт тощо. Дозволяються лише збір врожаю і приготування їжі.

Церква рекомендує до настання Яблучного Спаса відмовитися від вживання яблук і винограду нового врожаю – їх прийнято їсти вже після освячення.

Не можна вбивати комах: вони приносять удачу. Особливо доброю прикметою вважається, якщо муха двічі сяде на руку. При цьому проганяти її не можна, комаха має полетіти самостійно.

Одружуватися в цей день, як і в інші дні Успенського посту, не можна, – це вважалося великим гріхом. Інакше молоді ніколи не будуть щасливі.

За прикметами на Преображення Господнє судили про погоду на зиму і осінь Фото: Pixabay

Прикмети на 19 серпня

Яка погода на Яблучний Спас, така буде й на Покрову (14 жовтня).

Бджоли збираються в рій, йде невеликий дощ – скоро настане холодна і дощова осінь.

Суха погода 19 серпня – восени буде мало дощів.

Весь урожай зернових потрібно зібрати до Яблучного Спаса – інакше перший дощ все погубить.

Бджоли злітаються на мед – до достатку в домі.

Багато шпаків на деревах – до суворого січня.

В Яблучний Спас ясно й сонячно – до суворих морозів взимку.

19 серпня листя на деревах пожовкло – скоро сильно похолодає.

Молитва в свято Преображення Господнє

Господи Иисусе Христе, Боже наш, во Свете живый неприступнем, Сияние сый Славы Отчия и Образ Ипостаси Его! Егда прииде исполнение времен, Ты за милосердие неизреченное к падшему роду человеческому Себе умалил еси, зрак раба приял еси, смирил еси Себе, послушлив бысть даже до смерти. Обаче прежде Креста и вольныя страсти Твоея на горе Фаворстей преобразился еси в Божественней Славе Своей пред святыми Твоими ученики и Апостолы, мало скрыв плоти восприятие, да егда Тя узрят распинаема, и смерти предаваема, уразумеют убо страдание Твое вольное и Божество. Даруй же и нам всем, пречистыя Плоти Твоея Преображение празднующим, чистым сердцем и нескверными умы взыти на Святую гору Твою, в селения святыя славы Твоея, идеже глас чист празднующих, глас несказаннаго радования, да тамо купно с ними лицем к лицу узрим Славу Твою в невечернем дни Царствия Твоего, и со всеми святыми, от века Тебе благоугодившими прославим Всесвятое имя Твое со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков.

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