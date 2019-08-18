Яблучний Спас 2019: як оригінально привітати

Яблучний Спас святкується 19 серпня. Яблучний Спас є одним з перших православних свят врожаю. В цей день в церквах освячують перші плоди і фрукти нового врожаю і розговляються яблуками.

OBOZREVATEL пропонує читачеві найкращі вітання зі святом у віршах і прозі.

Поздоровлення з Яблучним Спасом в віршах

Вже постигли яблука у нашому садку,

До нас прийшов жаданий другий Спас,

Збираємо, радіємо врожаю,

Щоб було що відкласти про запас.

І кожне стигле яблуко з врожаю

Життєву і магічну силу має

Його потрібно в церкві освятити,

Щоб надало воно нам сили жити.

У цей яблуневий серпень

Комори повні врожаю

Сонцем радісним зігріті,

Червоні яблука великі.

На долоньці у дитини

Сонечко лежить яскраве,

Біля яблуньок драбини –

В кошик яблучко духмяне!

Тож вітаю Вас зі Спасом,

Щастя зичу та добра,

Щоб серпневим поцілунком,

Теплою була зима!

Другий Спас – серпневе свято,

Час збирати врожаї,

Янтарем згасає літо…

Теплих зим бажаю всім!

Зі Спасом Яблучним вітаю від серця,

миру бажаю й добра,

Хай буде радісно, світла і Сонця,

Хай нам забудеться слово "війна".

Солодкого щастя, приємної погоди,

Палкої любові вам на довгі роки!

Веселощів, здоров'я, терпіння і сил

Щоб Господь вас щедро поблагословив.

Поздоровлення з Яблучним Спасом в прозі

Вітаю з Яблучним Спасом. Нехай доля твоя буде чудовою, ароматною, барвистою, немов пишний яблуневий сад. Бажаю кожен день зустрічати з радістю, кожну мить перетворювати в щасливу мить, кожну мету досягати легко і швидко - одним словом - потрапляти "в яблучко". Здоров'я, сил, благополуччя і самої міцної віри.

Вітаю з Яблучним Спасом і всім серцем бажаю медового смаку щастя у житті, соковитих і смачних яблук в кошику, звільнення душі від усього сумного і недоброго. Нехай цей день наповнить тебе силами і здоров'ям, нехай Господь пошле тобі всіх благ і найчистіших надій.

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