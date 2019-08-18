Яблучний Спас 2019: як оригінально привітати

Яблучний Спас святкується 19 серпня. Яблучний Спас є одним з перших православних свят врожаю. В цей день в церквах освячують перші плоди і фрукти нового врожаю і розговляються яблуками.
OBOZREVATEL пропонує читачеві найкращі вітання зі святом у віршах і прозі.
Поздоровлення з Яблучним Спасом в віршах
Вже постигли яблука у нашому садку,
До нас прийшов жаданий другий Спас,
Збираємо, радіємо врожаю,
Щоб було що відкласти про запас.
І кожне стигле яблуко з врожаю
Життєву і магічну силу має
Його потрібно в церкві освятити,
Щоб надало воно нам сили жити.
У цей яблуневий серпень
Комори повні врожаю
Сонцем радісним зігріті,
Червоні яблука великі.
На долоньці у дитини
Сонечко лежить яскраве,
Біля яблуньок драбини –
В кошик яблучко духмяне!
Тож вітаю Вас зі Спасом,
Щастя зичу та добра,
Щоб серпневим поцілунком,
Теплою була зима!
Другий Спас – серпневе свято,
Час збирати врожаї,
Янтарем згасає літо…
Теплих зим бажаю всім!
Зі Спасом Яблучним вітаю від серця,
миру бажаю й добра,
Хай буде радісно, світла і Сонця,
Хай нам забудеться слово "війна".
Солодкого щастя, приємної погоди,
Палкої любові вам на довгі роки!
Веселощів, здоров'я, терпіння і сил
Щоб Господь вас щедро поблагословив.
Поздоровлення з Яблучним Спасом в прозі
Вітаю з Яблучним Спасом. Нехай доля твоя буде чудовою, ароматною, барвистою, немов пишний яблуневий сад. Бажаю кожен день зустрічати з радістю, кожну мить перетворювати в щасливу мить, кожну мету досягати легко і швидко - одним словом - потрапляти "в яблучко". Здоров'я, сил, благополуччя і самої міцної віри.
Вітаю з Яблучним Спасом і всім серцем бажаю медового смаку щастя у житті, соковитих і смачних яблук в кошику, звільнення душі від усього сумного і недоброго. Нехай цей день наповнить тебе силами і здоров'ям, нехай Господь пошле тобі всіх благ і найчистіших надій.
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