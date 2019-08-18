Яблучний Спас 2019: історія та традиції великого свята

19 серпня 2019 року православні відзначають велике свято – Преображення Господнє, або Яблучний Спас.

Це буде другий із трьох спасів. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися історію і традиції цієї великої події.

Яблучний Спас – історія свята

Цього дня Ісус явив апостолам божественну силу на горі Фавор, де обличчя його почало сяяти, а одяг став небесно-білим. У зв'язку з цим з'явилася ще одна назва свята – Преображення Господнє. Ця дата відзначена в календарі з метою нагадати віруючим про очищення душі, самовдосконалення.

Преображення Господнє ікона

Яблучний Спас є неперехідним святом і відзначається щорічно 19 серпня. До цього був Медовий Спас, який припав на 14 серпня. А наступним буде Горіховий Спас – 29 серпня.

Яблучний Спас 2019 – традиції

Яблучний Спас - що святити в церкві

Цього дня прийнято ходити до церкви і святити яблука, фрукти, ягоди з урожаю цього року. При чому збирати плоди зазвичай відправляли дітей. Після цього фруктами потрібно пригощати хворих, жебраків, родичів.

Яблучний Спас - фрукти pixabay

Також прийнято ходити на цвинтар і поминати покійних. А в народі було прийнято вважати, що перший відкушений після церкви шматочок яблука виконає бажання, якщо його загадати в цей момент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Яблучний Спас також прийнято вітати родичів і знайомих з великим святом.

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