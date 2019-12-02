Введення в храм Пресвятої Богородиці: що не можна робити 4 грудня

4 грудня православні християни східного обряду відзначають велике свято – Введення у храм Пресвятої Богородиці.

Інші назви – Введення в Храм Пресвятої Діви Марії, Третя Пречиста. OBOZREVATEL розповість про історію, традиції свята і про те, що не можна робити цього дня.

Введення в Храм Пресвятої Богородиці: історія

Свято Введення у храм Пресвятої Богородиці має за основу перекази про те, що батьки Пресвятої Діви Марії святий Іоаким і свята Анна, дотримуючи обітницю присвятити свою дитину Богові, у віці трьох років привели доньку до Єрусалимського храму.

"Правмір"

Справа в тому, що батьки Марії довго не могли мати дітей, тому обіцяли Богу, що коли диво станеться, – вони віддадуть дитину йому на услужіння. У трирічному віці Марії батьки дотримали слово і привели дівчинку до храму в Єрусалим.

Йти довелося три дні. Марія сама піднялася до храму по п'ятнадцяти сходинках, а потім первосвященик відвів дівчинку до Святая Святих, куди звичайні люди не допускалися. Марія залишилася в храмі допомагати, а її батьки повернулися додому.

"Православная жизнь"

У багатьох писаннях говориться про те, що Пресвята Діва Марія з самого дитинства служила Самому Богу, а охороняв її Архангел Гавриїл.

Введення в Храм Пресвятої Богородиці: традиції

У день Введення в Храм Пресвятої Богородиці всі православні віряни намагаються потрапити вранці до храму.

"Правмір"

Також у це свято в народі, незважаючи на пост, традиційно влаштовували розкішні ярмарки, а також починали катання на санках. Цього дня також дозволялося випити трохи церковного вина, з'їсти трохи риби і соняшникової олії.

Рибалки цього дня поспішали зробити останню риболовлю, бо вважалося, що коли лід зміцніє, риба буде вже несмачною.

IGotoWorld.com

Що не можна робити у Введення в Храм Пресвятої Богородиці

У день Введення у храм Пресвятої Богородиці не можна сильно веселитися – церква не вітає цього.

Також під забороною важка робота – не можна прибирати, прати, шити.

Крім того, в це свято не можна відмовляти в милостині нужденним.

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Також категорично забороняється вступати в шлюб – цього не можна робити протягом усього Різдвяного посту, але в день Введення у храм Пресвятої Богородиці – особливо. Хрещення дітей в цей день дозволено.

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