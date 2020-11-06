Всіх скорботних радість: у чому допомагає ікона, що можна і що не можна робити 6 листопада

Православна церква в п'ятницю, 6 листопада, відзначає День ікони Божої Матері "Всіх скорботних радість".

На цьому образі зображено Діву Марію в оточенні людей у лихах, а також ангелів, які здійснюють благодіяння. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, яких традицій віряни дотримуються цього дня.

Чудотворний образ прославився в 1688 році. Тоді з його допомогою в Преображенській церкві отримала зцілення рідна сестра патріарха Московського Іова Євфимія Папіна. За переказами, жінка не вставала з ліжка і одного разу, під час молитви до Богородиці, почула голос: "Євфиміє, чому в стражданні твоїм не звертаєшся ти до спільної Цілительниці всіх?"

На питання здивованої хворої про те, де їй знайти таку Цілительницю, голос відповів: "Є в храмі Преображення Сина Мого образ Мій, іменований "Всіх скорботних Радість". Стоїть він на лівій стороні в трапезі, де зазвичай стають жінки. Поклич до себе з цієї церкви священика з цим образом, і коли він відслужить молебень з водосвяттям, ти отримаєш зцілення. Не забувай же тоді Мого до тебе милосердя і сповідуй його в прославляння імені Мого". Після молебню жінка одужала. Згодом ікона являла ще багато чудесних зцілень.

Віряни моляться до "Скорботної Божої Матері" про втіху в нужді, скорботах і печалях, при невиліковних хворобах і душевному сум'ятті, про напоумлення близьких, які втратили правильний шлях, полегшення душевних страждань.

Також біля ікони "Всіх скорботних радість" просять Богородицю про порятунок від злиднів і поповнення продовольчих запасів, позбавлення від наркотичної залежності та алкоголізму, про вирішення складних ситуацій на роботі, заступництвіо сиріт і убогих, захисту від ворогів.

6 листопада віряни відвідують храм, щоб помолитися біля чудотворного образу.

З цього дня дівчата влаштовували зимові посиденьки. При світлі скіпки, яку ставили в светець (спеціальне зміцнення), ткали і пряли. Звідси й пішла друга назва свята.

Збиралися майже щовечора, крім як напередодні великих свят і субот. Під час роботи розважали себе співом і страшними історіями.

Посиденьки влаштовували, як правило, у великий хаті, господинею якої найчастіше була літня вдова. Їй платили гроші, зібрані в складчину, або допомагали по господарству. Господиня ставила самовар, а дівчата приносили з собою випічку.

Коли роботу було закінчено, до дівчат приєднувалися сільські хлопці. Починалися пісні, танці та інші розваги.

Якщо скіпа тріщала – очікувався мороз. Іскрила, але не спалахувала, – до відлиги.

Яка погода 6 листопада, така і 6 квітня.

Ворони збираються в зграї – до снігопаду.

Сніг на початку листопада обіцяє теплу зиму.

Лаятися, злитися, конфліктувати, лихословити, допускати погані помисли, бажати комусь зла.

Недбало поводитися з посудом та іншими крихкими речами. Розбити щось вважалося поганим знаком.

Брати частування від протилежної статі, якщо воно вам не до душі. Згідно з повір'ям, таким чином людину можуть приворожити.

О, Пресвята і преблагословенна Діво, Владичице Богородице! Споглянь милостивим Твоїм оком на нас, що стоїмо перед святою іконою Твоєю і з розчуленням молимось Тобі; виведи нас із глибини гріховної, просвіти розум наш, затьмарений пристрастями, вилікуй рани душ і тіл наших. Бо ми не маємо іншої допомоги, не маємо іншої надії, тільки Тебе, Владичице. Ти знаєш усю неміч і гріхи наші, до Тебе вдаємося і взиваємо: не позбав нас Твоєї небесної помочі, але заступайся за нас завжди і Твоїм невимовним милосердям і щедротами спаси і помилуй нас, що гинемо. Даруй нам виправлення гріховного життя нашого і позбав нас від скорбот, бід і хвороб, від несподіваної смерті, пекла і вічної муки. Ти бо, Царице і Владичице, скора Помічниця і Заступниця всім, хто вдається до Тебе, Ти надійне пристановище грішників, що каються. Подай же нам, Преблага і Всенепорочна Діво, християнський кінець життя нашого, мирний і безгрішний, і сподоби нас Твоїм заступництвом оселитися в оселях небесних, де безперестанно лунає голос тих, що святкують і радістю прославляють Пресвяту Тройцю, Отця і Сина і Святого Духа, нині, і повсякчас, і навіки-віків. Амінь.

Раніше OBOZREVATEL публікував православний календар на листопад 2020 року: віряни відзначають кілька важливих церковних свят.