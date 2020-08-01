Всесвітній тиждень грудного вигодовування: 5 дивовижних фактів про жіноче молоко

Всесвітній тиждень грудного вигодовування відзначається щорічно з 1 по 7 серпня. Він був заснований 1990 року з ініціативи ВООЗ з метою інформувати жінок про користь грудного вигодовування – найкращого способу забезпечити новонароджену дитину потрібними йому речовинами.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL підготував п'ять дивовижних фактів про жіноче молоко.

1. Точний склад грудного молока невідомий

Наукою встановлено, що молоко жінки містить білки, жири, вуглеводи, біфідо- та лактобактерії, вітаміни, мінерали, імунні фактори та фактори росту, ферменти, гормони. Але найзагадковіший компонент – олігосахариди, які вперше виявили в 1929 році.

Саме вони відповідають за активізацію імунітету матері й дитини. З близько тисячі цих нутрієнтів вченими розшифровано лише двісті, а синтезувати і відтворювати навчилися на даний момент тільки два з них.

Точний склад грудного молока невідомий Pexels

2. Грудне молоко дає імунітет дитині

Лейкоцити і імуноглобуліни, які містяться в грудному молоці, передають дитині "пасивний імунітет", що захищає її від інфекцій. А якщо дитина або її мати захворіли (маються на увазі типові ГРВІ), склад грудного молока одразу ж змінюється. Так, у ньому стає більше імуноглобулінів і лейкоцитів, які борються з інфекцією. А під час хвороби матері антитіла в грудному молоці сприяють виробленню інтерферону у самого малюка.

3. Вбивця ракових клітин

Близько десяти років тому в грудному молоці було виявлено елемент, який вбиває ракові клітини. Він отримав назву "Гамлет" (від англ. абревіатури Human Alpha-lactalbumin Made LEthal to Tumor cells). Так, доведено, що "Гамлет" здатний знищувати 40 видів злоякісних клітин. При цьому він є безпечним для здорових.

Грудне молоко дає імунітет дитині Pexels

4. Склад грудного молока змінюється

Склад грудного молока постійно змінюється, підлаштовуючись під потреби дитини. Він залежить від часу доби, частоти годування, раціону матері, стану її здоров'я та віку дитини.

Так, спочатку новонароджений отримує молозиво, яке має високу енергетичну цінність і заселяє кишечник малюка необхідними бактеріями. Через кілька днів воно перетворюється на "перехідне молоко", яке містить більше лактози і менше білка.

Через два тижні після пологів дитина отримує вже "зріле" грудне молоко, яке за своїм складом відповідає її потребам. Під час годування склад молока теж змінюється: спочатку малюкові надходить менше жирне "переднє молоко", а в кінці годування – "заднє", більш жирне і багате на поживні речовини.

Склад грудного молока постійно змінюється Pexels

5. Грудне вигодовування підтримує форми

Годує жінка додатково витрачає близько 300-700 кілокалорій на добу. Тому часто мами різко худнуть без дієт і спортзалу в перші місяці після народження дитини.

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