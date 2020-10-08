Всесвітній день зору: суть свята, дивовижні факти та привітання

Всесвітній день зору відзначається щорічно в другий четвер жовтня. 2020 року ця дата припадає на 8 жовтня.

OBOZREVATEL розповідає, в чому суть свята, дивовижні факти про зір і публікує привітання з Днем зору.

Сенс свята

Ініціатором свята стала Всесвітня організація охорони здоров'я. Цього року воно відзначається в рамках її глобальної програми "Зір 2020: Право на зір". День зору присвячено проблемі сліпоти, порушень зору і реабілітації людей, які страждають від даних захворювань.

Факти про зір

Наукою доведено, що люди з блакитним кольором очей більш схильні до сліпоти в літньому віці.

Найрідкісніший колір очей – зелений. Ним можуть похвалитися тільки 2% населення Землі.

Тільки в очах людини є білки.

Людина народжується з умовно світло-сірими очима, а їхній справжній колір з'являється до 2-3 років.

Завдяки 130 мільйонам світлочутливих клітин очі людини можуть сприймати близько 5 мільйонів колірних відтінків.

Найрідкісніший колір очей у людей – зелений. Ним можуть похвалитися тільки 2% населення Землі Pixabay

Не можна спати в лінзах, навіть якщо на упаковці вказано, що це допустимо. Це підвищує ризик ускладнень і заражень, які можуть загрожувати зору.

Дальтонізм вважається чоловічою хворобою. Так, на нього страждають близько 8% чоловіків і лише 1% жінок.

Куріння підвищує ризик головної причини сліпоти – макулодистрофії. Так, у курців пошкоджуються зоровий нерв і дрібні кров'яні нерви в рогівці, що може призвести до втрати зору.

Катаракта – помутніння кришталика – неминуче настає з віком. Сонцезахисні окуляри з захистом від ультрафіолету уповільнюють цей процес.

Не можна спати в лінзах, навіть якщо на упаковці вказано, що це допустимо Pixabay

Привітання з Днем зору

Во второй четверг октября,

Зрения день наступает друзья!

В этот день хочу пожелать,

Чаще зрение проверять.

Профилактику слепоты,

Всем советую провести.

И хочу я сказать всерьез:

За этот день, спасибо, ВОЗ!

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День Всесвітній зору

Знову відзначаємо.

І відновлення

Функцій очей бажаємо.

***

Листівка в День зору youtube.com

Видеть мир – большая радость,

Он прекрасен – это факт.

Глаз поможет оценить нам,

Солнце, небо и закат.

Я, друзья, вас призываю

Счастья зрения ценить.

И в здоровье свое око

Обязательно хранить.

***

Свято сьогодні, Всесвітній день зору,

Зір, потрібна річ, без сумніву,

Щоб світ, що оточує нас, споглядати,

Щоб дивитися, щоб писати, і читати!

З Днем зору вас, друзі, вітаю,

Відмінного зору я вам бажаю.

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Поздравляю вас с Днем зрения. Давайте вместе подумаем о нашем здоровье и сделаем все для того, чтобы сохранить зрение. Заботьтесь о себе всегда!

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Зір дуже важливий в нашому житті. Дуже важливо берегти його і давати своїм очках відпочинок. Дбайте про них, бережіть їх і живіть щасливо!

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дніпрі представили мобільний додаток для людей з порушеннями зору.

За матеріалами: inforoom.com.ua, pozdravok.ru.