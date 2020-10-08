Всесвітній день зору: суть свята, дивовижні факти та привітання
Всесвітній день зору відзначається щорічно в другий четвер жовтня. 2020 року ця дата припадає на 8 жовтня.
OBOZREVATEL розповідає, в чому суть свята, дивовижні факти про зір і публікує привітання з Днем зору.
Сенс свята
Ініціатором свята стала Всесвітня організація охорони здоров'я. Цього року воно відзначається в рамках її глобальної програми "Зір 2020: Право на зір". День зору присвячено проблемі сліпоти, порушень зору і реабілітації людей, які страждають від даних захворювань.
Факти про зір
Наукою доведено, що люди з блакитним кольором очей більш схильні до сліпоти в літньому віці.
Найрідкісніший колір очей – зелений. Ним можуть похвалитися тільки 2% населення Землі.
Тільки в очах людини є білки.
Людина народжується з умовно світло-сірими очима, а їхній справжній колір з'являється до 2-3 років.
Завдяки 130 мільйонам світлочутливих клітин очі людини можуть сприймати близько 5 мільйонів колірних відтінків.
Не можна спати в лінзах, навіть якщо на упаковці вказано, що це допустимо. Це підвищує ризик ускладнень і заражень, які можуть загрожувати зору.
Дальтонізм вважається чоловічою хворобою. Так, на нього страждають близько 8% чоловіків і лише 1% жінок.
Куріння підвищує ризик головної причини сліпоти – макулодистрофії. Так, у курців пошкоджуються зоровий нерв і дрібні кров'яні нерви в рогівці, що може призвести до втрати зору.
Катаракта – помутніння кришталика – неминуче настає з віком. Сонцезахисні окуляри з захистом від ультрафіолету уповільнюють цей процес.
Привітання з Днем зору
Во второй четверг октября,
Зрения день наступает друзья!
В этот день хочу пожелать,
Чаще зрение проверять.
Профилактику слепоты,
Всем советую провести.
И хочу я сказать всерьез:
За этот день, спасибо, ВОЗ!
***
День Всесвітній зору
Знову відзначаємо.
І відновлення
Функцій очей бажаємо.
***
Видеть мир – большая радость,
Он прекрасен – это факт.
Глаз поможет оценить нам,
Солнце, небо и закат.
Я, друзья, вас призываю
Счастья зрения ценить.
И в здоровье свое око
Обязательно хранить.
***
Свято сьогодні, Всесвітній день зору,
Зір, потрібна річ, без сумніву,
Щоб світ, що оточує нас, споглядати,
Щоб дивитися, щоб писати, і читати!
З Днем зору вас, друзі, вітаю,
Відмінного зору я вам бажаю.
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Поздравляю вас с Днем зрения. Давайте вместе подумаем о нашем здоровье и сделаем все для того, чтобы сохранить зрение. Заботьтесь о себе всегда!
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Зір дуже важливий в нашому житті. Дуже важливо берегти його і давати своїм очках відпочинок. Дбайте про них, бережіть їх і живіть щасливо!
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дніпрі представили мобільний додаток для людей з порушеннями зору.
За матеріалами: inforoom.com.ua, pozdravok.ru.