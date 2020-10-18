Всесвітній день цукерок 2020: кумедні картинки і привітання зі святом

Всесвітній день цукерок відзначається щорічно 18 жовтня. Цього дня прийнято вітати всіх, хто не байдужий до шоколаду та інших всіляких солодощів.

До свята OBOZREVATEL публікує привітання, смс, кумедні картинки, листівки та відео.

З Днем цукерок: смс і вірші

Сегодня вам желаем съесть конфеток много,

Чтоб вспоминать этот день очень долго,

Купите сладостей целый кулек,

Чтоб запастись конфетами впрок!

Сладкого ведь много не бывает,

И каждый сладкоежка об этом знает,

Не экономьте на конфетах! Это ваше настроение!

Вот такое в День конфет вам поздравление!

***

Цукерки – супер частування

І просто так, і в день народження.

До будь-якого свята і в будні

Вони доречні добрим людям!

***

Чтоб жилось как можно слаще

Ты конфеты принимай,

На подарок этот сладкий

Что есть силы налегай.

Кушай смело, с аппетитом

Бой фигуре смело дай,

Этим антидепрессантом

Настроение поднимай.

***

Друзі! День цукерок! Це ж треба!

Таке солодке свято придумати для нас!

Вдосталь наїмося ми сьогодні шоколаду,

З цією подією вітаємо й вас!

Насолоджуйтесь життям разом з цукерками,

Попрощайтеся на день з усіма дієтами,

Нехай вам буде радісно й солодко,

І нехай у кожного в кишені буде шоколадка!

***

Что у вас сегодня на обед?

Ну, конечно, килограмм конфет!

К конфеткам заварите сладенький чаёк,

В прекрасном настроении пройдет твой денёк!

И не сомневайся, без конфет ты пропадешь,

А в конфетах смысл жизни ты найдешь,

Разливай по чашечкам чай,

И коробочку конфеток скорее открывай!

***

"Чупа-чупс" на палочке, или "Бурундучок",

"Коровка", "Снежок", "Мелодия", "Рачок",

Для вас сегодня в россыпь и поштучно,

День конфет на дворе потому что!

Ешьте, сосите, грызите, и угощайтесь,

Если немного поправитесь, вы не смущайтесь,

Во рту у вас сегодня сладко быть должно,

А на душе – приятно, светло, и хорошо!

Кумедні картинки і листівки

Всесвітній день цукерок: відео з привітаннями

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що змушує людину їсти солодощі.

За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru.