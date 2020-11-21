Всесвітній день телебачення: гарні привітання, відео та листівки

У суботу, 21 листопада, відзначається Всесвітній день телебачення. Свято було засновано резолюцією Генасамблеї ООН на честь проведення першого Всесвітнього телевізійного форуму, який відбувся 21-22 листопада 1996 року.

ООН закликає цього дня держави обмінюватися телепередачами, присвяченими проблемам миру, безпеки, соціального й економічного розвитку, а також розширенню культурного обміну. До свята всіх, чия робота пов'язана з телебаченням, OBOZREVATEL публікує привітання у віршах і прозі, листівки, картинки і відео.

У ТВ сегодня праздник!

Вам желаю передач

Замечательных и разных,

Чтоб решали ряд задач

И проблемы поднимали

Для того, чтоб обсудить,

Да и просто развлекали,

Чтобы радостнее жить!

***

З Всесвітнім днем телебачення

Вас привітати бажаємо зараз,

По каналах по всіх хай віщають

Привітання наші для вас.

Телебачення нас просвіщає,

Інформацію приносить нам,

І спасибі сказати повинні ми

Всім працівникам, що працюють там.

***

Без телевидения жизни

Не представляем мы сейчас,

Оно покажет обо всем нам

И впечатлений новых даст,

Сегодня праздник отмечают

Те, кто с ТВ так связан тесно,

Мы им удачи пожелаем,

Эфиров только интересных!

***

Нехай буде телебачення завжди:

У різних містах і різних країнах!

Адже кожна відома зірка

Для вас сяє яскраво на екранах!

Нехай новини гарні йдуть

І найрозкішніше кіно!

Нехай дарує телебачення затишок

І радість, адже для цього створено воно.

***

Телевиденье по миру отмечает

Торжество свое и лишь свое.

С чем тебя и поздравляю,

Пусть в ТВ все будет хорошо.

Пусть оно лишь процветает,

Наполняя теплотой сердца.

Позитивом нас всех заряжает,

Чтоб улыбкам не было конца.

***

Вітаю з Всесвітнім днем телебачення і бажаю, щоб кожен день був яскравим і феєричним концертом, цікавим і захоплюючим кінофільмом, великою і радісною подорожжю, вдалим і веселим проектом. Нехай з телебаченням твоє життя стає більш насиченим, пізнавальним, дивовижним і обізнаним.

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Поздравляю со Всемирным днем телевидения и желаю от души добрых советов с экрана и веселых историй, захватывающих фильмов и добрых мультфильмов, интересных телепередач и замечательных ведущих, отличного настроения и хороших новостей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 листопада в Україні відзначали національний День працівників радіо, телебачення і зв'язку. Його було засновано в 1994 році указом президента Леоніда Кучми.

За матеріалами: pozdravok.ru.