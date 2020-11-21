Всесвітній день телебачення: гарні привітання, відео та листівки
У суботу, 21 листопада, відзначається Всесвітній день телебачення. Свято було засновано резолюцією Генасамблеї ООН на честь проведення першого Всесвітнього телевізійного форуму, який відбувся 21-22 листопада 1996 року.
ООН закликає цього дня держави обмінюватися телепередачами, присвяченими проблемам миру, безпеки, соціального й економічного розвитку, а також розширенню культурного обміну. До свята всіх, чия робота пов'язана з телебаченням, OBOZREVATEL публікує привітання у віршах і прозі, листівки, картинки і відео.
У ТВ сегодня праздник!
Вам желаю передач
Замечательных и разных,
Чтоб решали ряд задач
И проблемы поднимали
Для того, чтоб обсудить,
Да и просто развлекали,
Чтобы радостнее жить!
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З Всесвітнім днем телебачення
Вас привітати бажаємо зараз,
По каналах по всіх хай віщають
Привітання наші для вас.
Телебачення нас просвіщає,
Інформацію приносить нам,
І спасибі сказати повинні ми
Всім працівникам, що працюють там.
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Без телевидения жизни
Не представляем мы сейчас,
Оно покажет обо всем нам
И впечатлений новых даст,
Сегодня праздник отмечают
Те, кто с ТВ так связан тесно,
Мы им удачи пожелаем,
Эфиров только интересных!
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Нехай буде телебачення завжди:
У різних містах і різних країнах!
Адже кожна відома зірка
Для вас сяє яскраво на екранах!
Нехай новини гарні йдуть
І найрозкішніше кіно!
Нехай дарує телебачення затишок
І радість, адже для цього створено воно.
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Телевиденье по миру отмечает
Торжество свое и лишь свое.
С чем тебя и поздравляю,
Пусть в ТВ все будет хорошо.
Пусть оно лишь процветает,
Наполняя теплотой сердца.
Позитивом нас всех заряжает,
Чтоб улыбкам не было конца.
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Вітаю з Всесвітнім днем телебачення і бажаю, щоб кожен день був яскравим і феєричним концертом, цікавим і захоплюючим кінофільмом, великою і радісною подорожжю, вдалим і веселим проектом. Нехай з телебаченням твоє життя стає більш насиченим, пізнавальним, дивовижним і обізнаним.
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Поздравляю со Всемирным днем телевидения и желаю от души добрых советов с экрана и веселых историй, захватывающих фильмов и добрых мультфильмов, интересных телепередач и замечательных ведущих, отличного настроения и хороших новостей.Листівки та картинки до Дня телебачення
Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 листопада в Україні відзначали національний День працівників радіо, телебачення і зв'язку. Його було засновано в 1994 році указом президента Леоніда Кучми.
За матеріалами: pozdravok.ru.