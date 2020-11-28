Всесвітній день співчуття: що це за свято та як відзначається

У суботу, 28 листопада, відзначається Всесвітній день співчуття, або Всесвітній день милосердя (англ. World Compassion Day, WCD).

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що це за свято і в чому суть головних його традицій.

Святкувати День співчуття запропонував поет, журналіст і громадський діяч з Індії Прітіш Нанді. Уперше свято відзначили 2012 року в Мумбаї, Індія, присвятивши його долі тварин, співчуттю до живих істот на Землі й важливості вегетаріанства.

У святкуванні взяв участь Далай-лама XIV і активісти з усього світу. Відтоді День співчуття відзначається щороку, щоб закликати людей до миру, любові та взаєморозуміння.

Головна мета Дня співчуття – пропаганда способу життя на основі давнього індійського вчення ахімси. Ахімса полягає в принципах незавдання шкоди, насильства й болю всьому живому: людям, тваринам і рослинам, – думкою, словом чи ділом. Це ключова чеснота в релігіях індуїзму, буддизму та джайнізму.

Організатори свята не тільки закликають до зменшення зла в світі, але й закликають людей спрямовувати свої поведінку та дії проти самого зла, а не проти тих, хто його творить (принцип відсутності ненависті). Це відповідає християнським заповідям "Не убий" і "Возлюби ближнього твого, як самого себе".

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