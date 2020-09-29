Всесвітній день серця: 10 дивовижних фактів про головний орган людини

У вівторок, 29 вересня, відзначається Всесвітній день серця. Свято було засновано 1999 року з ініціативи Всесвітньої федерації серця. Акцію підтримали й інші організації, зокрема ВООЗ та ЮНЕСКО.

Девіз свята: "Серце для життя". Його мета – підвищити усвідомлення небезпеки серцево-судинних захворювань, ініціювати всеосяжні заходи профілактики щодо ішемічної хвороби й мозкового інсульту. До свята OBOZREVATEL публікує 10 дивовижних фактів про серце.

10 фактів про серце

Протягом п'яти хвилин серце прокачує п'ять літрів крові. За годину воно робить у середньому 4 тисячі 200 ударів і перекачує 300 літрів крові.

У серці постійно перебуває близько 5% від усієї крові людського тіла.

Серце жінки важить близько 250-300 грамів, а чоловіка – 300-350 грамів.

Щодня серце генерує енергії достатньо, щоб привести в рух вантажівку й перемістити її на 25 кілометрів. За все життя це еквівалентно переміщенню такої вантажівки на дистанцію, рівну відстані до Місяця й назад.

Всесвітній день серця відзначається 29 вересня Pixabay

Звичайний кухонний водопровідний кран повинен бути безперервно увімкненим більше ніж 40 років, щоб пропустити стільки води, скільки крові прокачує серце людини з середньою тривалістю життя через себе.

Серцеві захворювання протягом усієї історії людства забрали більше людських життів, ніж усі війни на Землі разом узяті.

За даними дослідження Гарвардської медичної школи, одним із найбільш негативних чинників для роботи серця є погана екологія.

За п'ять хвилин серце прокачує п'ять літрів крові Pexels

За одне скорочення серце викидає в середньому 60 мілілітрів крові. Це 420 мілілітрів на хвилину, більше ніж 25 літрів на годину, 600 літрів на добу, понад 200 тисяч літрів на рік.

За статистикою, найбільша кількість інфарктів відбувається по понеділках, між 7 і 10 годинами ранку.

Існують моменти перепочинку між скороченнями серця. За час життя воно "відпочиває" близько 20 років.

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