Всесвітній день серця: 10 дивовижних фактів про головний орган людини

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Свята
3,4 т.
Всесвітній день серця: 10 дивовижних фактів про головний орган людини

У вівторок, 29 вересня, відзначається Всесвітній день серця. Свято було засновано 1999 року з ініціативи Всесвітньої федерації серця. Акцію підтримали й інші організації, зокрема ВООЗ та ЮНЕСКО.

Девіз свята: "Серце для життя". Його мета – підвищити усвідомлення небезпеки серцево-судинних захворювань, ініціювати всеосяжні заходи профілактики щодо ішемічної хвороби й мозкового інсульту. До свята OBOZREVATEL публікує 10 дивовижних фактів про серце.

10 фактів про серце

  • Протягом п'яти хвилин серце прокачує п'ять літрів крові. За годину воно робить у середньому 4 тисячі 200 ударів і перекачує 300 літрів крові.

  • У серці постійно перебуває близько 5% від усієї крові людського тіла.

  • Серце жінки важить близько 250-300 грамів, а чоловіка – 300-350 грамів.

  • Щодня серце генерує енергії достатньо, щоб привести в рух вантажівку й перемістити її на 25 кілометрів. За все життя це еквівалентно переміщенню такої вантажівки на дистанцію, рівну відстані до Місяця й назад.

Всесвітній день серця відзначається 29 вересня

  • Звичайний кухонний водопровідний кран повинен бути безперервно увімкненим більше ніж 40 років, щоб пропустити стільки води, скільки крові прокачує серце людини з середньою тривалістю життя через себе.

  • Серцеві захворювання протягом усієї історії людства забрали більше людських життів, ніж усі війни на Землі разом узяті.

  • За даними дослідження Гарвардської медичної школи, одним із найбільш негативних чинників для роботи серця є погана екологія.

За п'ять хвилин серце прокачує п'ять літрів крові

  • За одне скорочення серце викидає в середньому 60 мілілітрів крові. Це 420 мілілітрів на хвилину, більше ніж 25 літрів на годину, 600 літрів на добу, понад 200 тисяч літрів на рік.

  • За статистикою, найбільша кількість інфарктів відбувається по понеділках, між 7 і 10 годинами ранку.

  • Існують моменти перепочинку між скороченнями серця. За час життя воно "відпочиває" близько 20 років.

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