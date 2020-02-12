Всесвітній день радіо: найкращі привітання зі святом

Всесвітній день радіо відзначається щорічно 13 лютого. Цей день був заснований Генасамблеєю ООН в 2011 році.

День радіо, за задумом Організації Об'єднаних Націй, повинен служити зміцненню співпраці між усіма, хто має відношення до радіомовлення і нагадувати, що навіть зараз, в еру цифрових технологій, радіо залишається засобом зв'язку і спілкування для найбільшої аудиторії в світі. OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з кращими привітаннями зі Всесвітнім днем радіо.

День радіо

Всесвітній день радіо – привітання у віршах

Дівчата і хлопці

Шановного радіо!

Вітання промінимо

В потиск руки.

Нічого суттєвого

Вам ми не радимо.

Бажаємо тільки:

Працюйте роки!

Новини Что спасет радиостанции от исчезновений

***

Шановні друзі!

Скніти – годі!

Хай радість свято уквітча!

Прийміть вітання!

(Є нагода)

Від мене, радіослухача!

***

З гучномовця голос рідний

Знов лунає в оселі.

Будьте завжди ви веселі

І здорові, і привітні.

Всі новини розкажіть,

Довго й щасливо живіть.

Всесвітній день радіо

Всесвітній день радіо – привітання в прозі

З Днем Радіо. Бажаю бути завжди на зв'язку і посилати всім дорогим людям радіохвилі радості своєї душі. Танцюй, співай, ділись чудовими новинами, піднімай настрій собі та іншим, живи на повну, мрій, кохай і кожен день зустрічай з посмішкою на улюбленій частоті свого серця.

***

Вітаю з Днем Радіо. Бажаю приємних новин для вух, чудових пісень для серця. Нехай на роботі і в дорозі, вдома і на вулиці, в компанії друзів і на сімейний відпочинок радіохвилі щастя наповнюють атмосферу життя радістю, веселощами і добрим сміхом.

***

Вітаю з Днем Радіо і хочу побажати завжди налаштовуватися на улюблену хвилю успіху і везіння, ловити частоти щастя і веселощів, вибирати пісні, що піднімають настрій і тонус, слухати хороші новини, цікаві історії та добрі поради.

Всесвітній день радіо – листівки

День радіо

День радіо

День радіо

День радіо

День радіо

День радіо

День радіо

Як повідомляв OBOZREVATEL найважливіше свято лютого – це День святого Валентина.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.