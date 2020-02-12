Всесвітній день радіо: найкращі привітання зі святом

Всесвітній день радіо відзначається щорічно 13 лютого. Цей день був заснований Генасамблеєю ООН в 2011 році.
День радіо, за задумом Організації Об'єднаних Націй, повинен служити зміцненню співпраці між усіма, хто має відношення до радіомовлення і нагадувати, що навіть зараз, в еру цифрових технологій, радіо залишається засобом зв'язку і спілкування для найбільшої аудиторії в світі. OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з кращими привітаннями зі Всесвітнім днем радіо.
День радіо
Всесвітній день радіо – привітання у віршах
Дівчата і хлопці
Шановного радіо!
Вітання промінимо
В потиск руки.
Нічого суттєвого
Вам ми не радимо.
Бажаємо тільки:
Працюйте роки!
***
Шановні друзі!
Скніти – годі!
Хай радість свято уквітча!
Прийміть вітання!
(Є нагода)
Від мене, радіослухача!
***
З гучномовця голос рідний
Знов лунає в оселі.
Будьте завжди ви веселі
І здорові, і привітні.
Всі новини розкажіть,
Довго й щасливо живіть.
Всесвітній день радіо
Всесвітній день радіо – привітання в прозі
З Днем Радіо. Бажаю бути завжди на зв'язку і посилати всім дорогим людям радіохвилі радості своєї душі. Танцюй, співай, ділись чудовими новинами, піднімай настрій собі та іншим, живи на повну, мрій, кохай і кожен день зустрічай з посмішкою на улюбленій частоті свого серця.
***
Вітаю з Днем Радіо. Бажаю приємних новин для вух, чудових пісень для серця. Нехай на роботі і в дорозі, вдома і на вулиці, в компанії друзів і на сімейний відпочинок радіохвилі щастя наповнюють атмосферу життя радістю, веселощами і добрим сміхом.
***
Вітаю з Днем Радіо і хочу побажати завжди налаштовуватися на улюблену хвилю успіху і везіння, ловити частоти щастя і веселощів, вибирати пісні, що піднімають настрій і тонус, слухати хороші новини, цікаві історії та добрі поради.
Всесвітній день радіо – листівки
День радіо
День радіо
День радіо
День радіо
День радіо
День радіо
День радіо
Як повідомляв OBOZREVATEL найважливіше свято лютого – це День святого Валентина.
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