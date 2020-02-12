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12 лютого • оновлено в 20:58
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Всесвітній день радіо: найкращі привітання зі святом

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Всесвітній день радіо відзначається щорічно 13 лютого. Цей день був заснований Генасамблеєю ООН в 2011 році.

День радіо, за задумом Організації Об'єднаних Націй, повинен служити зміцненню співпраці між усіма, хто має відношення до радіомовлення і нагадувати, що навіть зараз, в еру цифрових технологій, радіо залишається засобом зв'язку і спілкування для найбільшої аудиторії в світі. OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з кращими привітаннями зі Всесвітнім днем радіо.

День радіо

День радіо

Всесвітній день радіо – привітання у віршах

Дівчата і хлопці

Шановного радіо!

Вітання промінимо

В потиск руки.

Нічого суттєвого

Вам ми не радимо.

Бажаємо тільки:

Працюйте роки!

Новини
Что спасет радиостанции от исчезновений

***

Шановні друзі!

Скніти – годі!

Хай радість свято уквітча!

Прийміть вітання!

(Є нагода)

Від мене, радіослухача!

***

З гучномовця голос рідний

Знов лунає в оселі.

Будьте завжди ви веселі

І здорові, і привітні.

Всі новини розкажіть,

Довго й щасливо живіть.

Всесвітній день радіо

Всесвітній день радіо

Всесвітній день радіо – привітання в прозі

З Днем Радіо. Бажаю бути завжди на зв'язку і посилати всім дорогим людям радіохвилі радості своєї душі. Танцюй, співай, ділись чудовими новинами, піднімай настрій собі та іншим, живи на повну, мрій, кохай і кожен день зустрічай з посмішкою на улюбленій частоті свого серця.

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***

Вітаю з Днем Радіо. Бажаю приємних новин для вух, чудових пісень для серця. Нехай на роботі і в дорозі, вдома і на вулиці, в компанії друзів і на сімейний відпочинок радіохвилі щастя наповнюють атмосферу життя радістю, веселощами і добрим сміхом.

***

Вітаю з Днем Радіо і хочу побажати завжди налаштовуватися на улюблену хвилю успіху і везіння, ловити частоти щастя і веселощів, вибирати пісні, що піднімають настрій і тонус, слухати хороші новини, цікаві історії та добрі поради.

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Всесвітній день радіо – листівки

День радіо

День радіо

День радіо

День радіо

День радіо

День радіо

День радіо

День радіо

День радіо

День радіо

День радіо

День радіо

День радіо

День радіо

Як повідомляв OBOZREVATEL найважливіше свято лютого – це День святого Валентина.

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Автор
Ігор Нікітін
Тема
свята
Місце
Україна
Тег
свято
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