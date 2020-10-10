Всесвітній день психічного здоров'я: історія свята, привітання і кумедні картинки
Всесвітній день психічного здоров'я відзначається щорічно 10 жовтня і входить до числа світових і міжнародних днів, що відзначаються ООН.
OBOZREVATEL розповідає, в чому сенс цього дня, а також публікує привітання зі святом.
День психічного здоров'я: що це за свято
Всесвітній день психічного здоров'я (World Mental Health Day) вперше відзначили 1992 року за ініціативою Всесвітньої федерації психічного здоров'я та за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).
Мета свята – підвищення рівня знань про проблеми психічного здоров'я та підтримка його зміцнення. Так, розлади психіки, включаючи ті, що пов'язані з вживанням наркотиків та інших речовин, поширені по всьому світу.
При цьому 75% людей, які страждають від них, проживають у країнах з низьким рівнем доходу, в зв'язку з чим більшість хворих не мають доступу до необхідного лікування.
Привітання з Днем психічного здоров'я
Стрессам, нервам, перегрузкам
Скажем мы сегодня "Нет!"
Будет психика здоровой,
Ждет нас счастье, жизнь без бед,
Нам психическим здоровьем
Очень нужно дорожить,
С ним, конечно, точно сможем
Очень долго лет прожить!
***
Нехай в психічному здоров'ї
Запас нервів буде міцним,
Привиди за тобою
Не поженуться навіки!
І потік галюцинацій
Пройде також стороною,
Щоб життям насолоджуватися,
З позитивним жити настроєм!
***
Пожелаю, разных стрессов
И депрессий избегать,
Чтобы жизнь была чудесной,
Настроение – на пять!
Чтоб с психическим здоровьем
В жизни не было проблем,
И душа была в покое,
Не тревожилась совсем.
***
Сьогодні свято класне,
Привітати поспішаю,
Нехай нервовий зрив жахливий
Не світить нікому.
Душевного балансу
Бажаю вам, завжди,
Щоб люди і фінанси
Не принесли вам шкоди.
***
В жизни много ситуаций,
Случаев и новостей...
В нашем мире инноваций
Трудно может быть, подчас.
В этот день мы всем желаем
Отдыха и светлых дней.
С Днем психически здоровых,
Люди, поздравляем вас!
***
Вітаю зі Всесвітнім днем психічного здоров'я. Бажаю завжди перебувати в гарному настрої і ніколи не падати духом. Нехай кожен день буде наповнений добрими словами, веселими історіями, щасливими хвилинами, радісними зустрічами, приємними подіями, одним словом, усім, що необхідно для наснаги і гармонії життя.
***
Поздравляю с Всемирным днем психологического здоровья. Пусть ничто не выводит тебя из равновесия, пусть никто не сможет повлиять на твое состояние душевного спокойствия, пусть каждый день несет с собой только положительные эмоции и радость, пусть жизнь полна будет ярких и счастливых мгновений.
Кумедні картинки до Дня психічного здоров'я
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавнє дослідження встановило, що сміх допомагає перемогти стрес.
За матеріалами: pozdravok.ru.