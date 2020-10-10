Всесвітній день психічного здоров'я: історія свята, привітання і кумедні картинки

Всесвітній день психічного здоров'я відзначається щорічно 10 жовтня і входить до числа світових і міжнародних днів, що відзначаються ООН.

OBOZREVATEL розповідає, в чому сенс цього дня, а також публікує привітання зі святом.

День психічного здоров'я: що це за свято

Всесвітній день психічного здоров'я (World Mental Health Day) вперше відзначили 1992 року за ініціативою Всесвітньої федерації психічного здоров'я та за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Мета свята – підвищення рівня знань про проблеми психічного здоров'я та підтримка його зміцнення. Так, розлади психіки, включаючи ті, що пов'язані з вживанням наркотиків та інших речовин, поширені по всьому світу.

При цьому 75% людей, які страждають від них, проживають у країнах з низьким рівнем доходу, в зв'язку з чим більшість хворих не мають доступу до необхідного лікування.

Привітання з Днем психічного здоров'я

Стрессам, нервам, перегрузкам

Скажем мы сегодня "Нет!"

Будет психика здоровой,

Ждет нас счастье, жизнь без бед,

Нам психическим здоровьем

Очень нужно дорожить,

С ним, конечно, точно сможем

Очень долго лет прожить!

***

Нехай в психічному здоров'ї

Запас нервів буде міцним,

Привиди за тобою

Не поженуться навіки!

І потік галюцинацій

Пройде також стороною,

Щоб життям насолоджуватися,

З позитивним жити настроєм!

***

Пожелаю, разных стрессов

И депрессий избегать,

Чтобы жизнь была чудесной,

Настроение – на пять!

Чтоб с психическим здоровьем

В жизни не было проблем,

И душа была в покое,

Не тревожилась совсем.

***

Сьогодні свято класне,

Привітати поспішаю,

Нехай нервовий зрив жахливий

Не світить нікому.

Душевного балансу

Бажаю вам, завжди,

Щоб люди і фінанси

Не принесли вам шкоди.

***

В жизни много ситуаций,

Случаев и новостей...

В нашем мире инноваций

Трудно может быть, подчас.

В этот день мы всем желаем

Отдыха и светлых дней.

С Днем психически здоровых,

Люди, поздравляем вас!

***

Вітаю зі Всесвітнім днем психічного здоров'я. Бажаю завжди перебувати в гарному настрої і ніколи не падати духом. Нехай кожен день буде наповнений добрими словами, веселими історіями, щасливими хвилинами, радісними зустрічами, приємними подіями, одним словом, усім, що необхідно для наснаги і гармонії життя.

***

Поздравляю с Всемирным днем психологического здоровья. Пусть ничто не выводит тебя из равновесия, пусть никто не сможет повлиять на твое состояние душевного спокойствия, пусть каждый день несет с собой только положительные эмоции и радость, пусть жизнь полна будет ярких и счастливых мгновений.

Кумедні картинки до Дня психічного здоров'я

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавнє дослідження встановило, що сміх допомагає перемогти стрес.

За матеріалами: pozdravok.ru.