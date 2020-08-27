Всесвітній день прощення 2020: у чому суть свята та як привітати близьких

Всесвітній день прощення традиційно відзначається 27 серпня. Вперше його відзначили 1994 року в Канаді, звідки він поширився на інші країни світу.

OBOZREVATEL пропонує докладніше дізнатися про традиції свята, його історію, а також публікує оригінальні привітання з Днем прощення.

Всесвітній день прощення: історія

Ідею відзначати Всесвітній день прощення висунула організація Christian Embassy of Christ's Ambassadors. Вперше свято відзначили в Канаді, в 1994 році, звідки за два десятки років він встиг поширитися по всьому світу.

Від Прощеної неділі Всесвітній день прощення відрізняється тим, що він не стосується лише представників будь-яких релігій.

Всесвітній День прощення не стосується лише представників будь-яких релігій Ілюстрація / Pixabay

Суть і традиції свята

Суть Дня прощення проста: потрібно щиро пробачити всіх своїх ворогів, кривдників і недоброзичливців. Також засновники свята закликають розповідати про нього оточуючим, щоб зробити світ трішки кращим.

Крім того, корисно й самому вибачиться перед тим, кого міг якимось чином свідомо чи несвідомо образити.

Привітання з Днем прощення: смс, вірші, картинки, листівки

Забудем все обиды,

Где было что не так,

Ведь небеса нас видят,

Оценят каждый шаг.

***

З Днем прощення 2020 Pixabay

Хочу попросить я прощенья

У каждого и от души,

И всем пожелать терпенья,

Понимания и доброты!

Пусть сказанных слов обидных

Не помнит никто, никогда,

Пусть будем мы все жить в мире,

В любви и согласии всегда!

***

Листівка до Дня прощення YouTube

Прости меня, мой близкий человек,

Пусть нам обиды больше не мешают,

Твои слезинки – капли горьких рек –

Пусть как роса на солнышке растают.

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Листівка Sorry Pixabay

З Днем прощення! Хочеться попросити вибачення за мимовільні образи і побажати добра, щастя, маленьких несподіваних радостей, побільше яскравих фарб у житті і, звичайно ж, міцного здоров'я!

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Картинка з вибаченнями в День прощення Pinterest

Прошу прощения у тебя. За все то, что было причинено по глупости, по недомыслию, в пылу, в горячке, из-за взбалмошности или импульсивности. Пусть в прошлом останутся обиды. А в будущее возьмем опыт и мудрость, основанные на ошибках и выводах. Прости меня, молю с самым чистым сердцем и искренне!

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Привітання з Всесвітнім днем прощення: картинка Sorry Pixabay

Прошу пробачення у тебе за всі провини, які тебе образили або розчарували. Тобі також дарую своє прощення. Нехай Бог оберігає тебе від бід і дарує здоров'я і достаток. Нехай ангели освітлюють твою життєву дорогу яскравим світлом.

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За матеріалами: pozdravok.ru.