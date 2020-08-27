Всесвітній день прощення 2020: у чому суть свята та як привітати близьких
Всесвітній день прощення традиційно відзначається 27 серпня. Вперше його відзначили 1994 року в Канаді, звідки він поширився на інші країни світу.
OBOZREVATEL пропонує докладніше дізнатися про традиції свята, його історію, а також публікує оригінальні привітання з Днем прощення.
Всесвітній день прощення: історія
Ідею відзначати Всесвітній день прощення висунула організація Christian Embassy of Christ's Ambassadors. Вперше свято відзначили в Канаді, в 1994 році, звідки за два десятки років він встиг поширитися по всьому світу.
Від Прощеної неділі Всесвітній день прощення відрізняється тим, що він не стосується лише представників будь-яких релігій.
Суть і традиції свята
Суть Дня прощення проста: потрібно щиро пробачити всіх своїх ворогів, кривдників і недоброзичливців. Також засновники свята закликають розповідати про нього оточуючим, щоб зробити світ трішки кращим.
Крім того, корисно й самому вибачиться перед тим, кого міг якимось чином свідомо чи несвідомо образити.
Привітання з Днем прощення: смс, вірші, картинки, листівки
Забудем все обиды,
Где было что не так,
Ведь небеса нас видят,
Оценят каждый шаг.
***
Хочу попросить я прощенья
У каждого и от души,
И всем пожелать терпенья,
Понимания и доброты!
Пусть сказанных слов обидных
Не помнит никто, никогда,
Пусть будем мы все жить в мире,
В любви и согласии всегда!
***
Прости меня, мой близкий человек,
Пусть нам обиды больше не мешают,
Твои слезинки – капли горьких рек –
Пусть как роса на солнышке растают.
***
З Днем прощення! Хочеться попросити вибачення за мимовільні образи і побажати добра, щастя, маленьких несподіваних радостей, побільше яскравих фарб у житті і, звичайно ж, міцного здоров'я!
***
Прошу прощения у тебя. За все то, что было причинено по глупости, по недомыслию, в пылу, в горячке, из-за взбалмошности или импульсивности. Пусть в прошлом останутся обиды. А в будущее возьмем опыт и мудрость, основанные на ошибках и выводах. Прости меня, молю с самым чистым сердцем и искренне!
***
Прошу пробачення у тебе за всі провини, які тебе образили або розчарували. Тобі також дарую своє прощення. Нехай Бог оберігає тебе від бід і дарує здоров'я і достаток. Нехай ангели освітлюють твою життєву дорогу яскравим світлом.
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За матеріалами: pozdravok.ru.