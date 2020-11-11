Всесвітній день орігамі: 7 ідей для саморобок

У середу, 11 листопада, відзначається Всесвітній день орігамі, заснований 1980 року Японською асоціацією орігамі.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам детальніше ознайомитися з історією свята, а також публікує кілька цікавих ідей для виробів з паперу.

Класичне орігамі – це фігурка з квадратного аркуша спеціального паперу "васі", складена без допомоги ножиць або інших інструментів. Вважається, що орігамі з'явилося в Стародавньому Китаї, де було винайдено папір. Але розвивалося це мистецтво в основному в Японії, досягнувши статусу важливої церемоніальної складової.

Примітно, що назву орігамі ввела в вжиток американка Ліліан Опергеймер. Вона й стала популяризатором цього мистецтва на Заході в 60-х роках ХХ століття. У Японії в день народження Ліліан, 24 жовтня, починаються Національні тижні орігамі, останнім днем яких і є День орігамі 11 листопада.

Всесвітній день орігамі пов'язаний з важливою історичною подією – закінченням Першої світової війни. Це сталося об 11-й годині 11 листопада 1918 року. Символом цього дня став японський паперовий журавлик. А чотири цифри "1", що входять до цієї дати, позначають чотири сторони квадрата, з яких складаються традиційні фігурки.

Журавель

Це старовинна японська саморобка і традиційно перша модель, на якій навчаються орігамі. Згідно з повір'ям, зібравши "тисячу журавликів", можна домогтися здійснення заповітного бажання.

Краб

Лисичка

Жаба

Кіт

Тюльпан

Модульні орігамі

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як носити берети восени в стилі "Емілі в Парижі": добірка найкращих ідей. Цей головний убір став центральним предметом гардероба головної героїні серіалу від Netflix.