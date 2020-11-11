Всесвітній день орігамі: 7 ідей для саморобок

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Свята
1,1 т.
Всесвітній день орігамі відзначається з 1980 року

У середу, 11 листопада, відзначається Всесвітній день орігамі, заснований 1980 року Японською асоціацією орігамі.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам детальніше ознайомитися з історією свята, а також публікує кілька цікавих ідей для виробів з паперу.

Що таке орігамі

Класичне орігамі – це фігурка з квадратного аркуша спеціального паперу "васі", складена без допомоги ножиць або інших інструментів. Вважається, що орігамі з'явилося в Стародавньому Китаї, де було винайдено папір. Але розвивалося це мистецтво в основному в Японії, досягнувши статусу важливої церемоніальної складової.

Примітно, що назву орігамі ввела в вжиток американка Ліліан Опергеймер. Вона й стала популяризатором цього мистецтва на Заході в 60-х роках ХХ століття. У Японії в день народження Ліліан, 24 жовтня, починаються Національні тижні орігамі, останнім днем яких і є День орігамі 11 листопада.

Назву орігамі ввела в вжиток американка Ліліан Опергеймер
Всесвітній день орігамі: історія свята

Всесвітній день орігамі пов'язаний з важливою історичною подією – закінченням Першої світової війни. Це сталося об 11-й годині 11 листопада 1918 року. Символом цього дня став японський паперовий журавлик. А чотири цифри "1", що входять до цієї дати, позначають чотири сторони квадрата, з яких складаються традиційні фігурки.

Всесвітній день орігамі пов'язаний із закінченням Першої світової війни
Ідеї для саморобок орігамі

Журавель

Це старовинна японська саморобка і традиційно перша модель, на якій навчаються орігамі. Згідно з повір'ям, зібравши "тисячу журавликів", можна домогтися здійснення заповітного бажання.

Орігамі, журавель

Краб

Орігамі, краб

Лисичка

Орігамі, лисичка

Жаба

Орігамі, жаба

Кіт

Орігамі, кіт

Тюльпан

Орігамі, тюльпан
Як зробити тюльпан орігамі

Модульні орігамі

Модульне орігамі: схема
Модульне орігамі, павич

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