Всесвітній день моря 2020: найкращі привітання і картинки

У четвер, 24 вересня, відзначається Всесвітній день моря. Свято було засноване на 10-й сесії Асамблеї Міжнародної морської організації (IMO) і відзначається з 1978 року.

День моря присвячено проблемам екологічної безпеки морських перевезень і збереження біоресурсів, він також входить до системи всесвітніх і міжнародних днів ООН. До свята OBOZREVATEL публікує оригінальні привітання та цікаві факти про море.

Всесвітній день моря: смс, вірші та проза

У моря много разных лиц:

Шторма и штили по соседству.

Оно не ведает границ,

Ему не чуждо лицедейство.

Под толщиной тяжелых вод.

Загадок спрятано немало.

С Днем моря всех, кто им живет!

Кому оно Вселенной стало!

***

Пускай несет тебя вперед волна удачи,

Корабль жизни по волнам пускай скользит!

Решатся просто пусть все сложные задачи

В душе твоей пусть море не штормит!

Пускай здоровье будет крепче стали,

Пусть к счастью приведет тебя маяк!

Желаю, чтоб мечты все явью стали

И, чтобы ты всегда в достатке жил, моряк!

***

З Всесвітнім днем моря Вас!

Нехай хвилі життя кружляють вальс,

Нехай усміхнеться Вам удача,

А всі негаразди море ховає!

***

Праздник моря в день осенний

Мы встречаем, и тебе

Я желаю, без сомнения,

Счастья целый океан в судьбе!

***

Как ждем мы летом встречи с морем,

Чтобы услышать шум волны,

Увидеть шторм на пенной воле,

Достать ракушку из воды.

Сегодня я хочу с Днем моря

Поздравить тех, кто связан с ним,

Кто любит море всей душою,

Кто морем жив и с ним един!

***

Вам в День моря я хочу пожелать

Чтобы почаще к морю поездки были,

Чтобы святую его благодать

Вы вдали от него никогда не забыли!

***

Ось і прибило течією днів швидкоплинних до берега Всесвітній день моря. Сьогодні море особливо синє, вщухли хвилі і сонце підкреслює всю красу його бездонних пристроїв. Нехай у вашому житті все йде за течією, щастя з берегів сімейного життя не виходить, в серце бушує любовний шторм, а в душі буде повний штиль.

***

Бушуют волны, грозится Морской царь, но тебе все нипочем! Прими наши поздравления с Всемирным днем моря! Пусть оно будет не твоим противником, но другом! Пусть морские узлы вяжутся надежно, а привязанности на земле будут крепче стали! Пусть корабль не сбивается с курса в плавании, а ты всегда держись верного пути на суше!

***

Ви з морем пов'язали свою долю, назавжди воно в Вашому серці! Будьте завжди наполегливі й завзяті й домагайтеся свого! Ніколи не опускайте рук і йдіть тільки вперед! Фортуна нехай стане Вашою найкращою подругою і буде завжди і всюди з Вами! Надійних і відданих Вам товаришів! І, звичайно ж, міцного здоров'я!

З Днем моря: картинки і листівки

Привітання з Всесвітнім днем моря

Всесвітній день моря: картинка

Всесвітній день моря: листівка Фото: myseldon.com

Відео до Дня моря

Цікаві факти про море

Найбільше море в світі – Філіппінське (5 мільйонів 726 тисяч квадратних кілометрів). Воно розташоване в західній частині Тихого океану між островами Тайвань, Японськими і Філіппінськими.

Мертве море настільки солоне, що в ньому неможливо потонути. З цієї ж причини в ньому немає риб і рослин, – тільки бактерії.

86% живих організмів не відкрито через те, що вони живуть занадто глибоко під водою. А на середньовічних картах монстри позначали ще невивчені території.

Точної відповіді на питання, скільки морів на Землі, немає. Найбільш поширена версія, що морів 81. Справа в тому, що вчені по-різному тлумачать саме поняття "море".

Найбільше морів знаходиться в Атлантичному океані – 32.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що потрібно взяти в подорож на море з дітьми: опубліковано список.

За матеріалами: pozdrawlandiya.ru, text-master.ru, yons.ru.