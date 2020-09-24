Всесвітній день моря 2020: найкращі привітання і картинки
У четвер, 24 вересня, відзначається Всесвітній день моря. Свято було засноване на 10-й сесії Асамблеї Міжнародної морської організації (IMO) і відзначається з 1978 року.
День моря присвячено проблемам екологічної безпеки морських перевезень і збереження біоресурсів, він також входить до системи всесвітніх і міжнародних днів ООН. До свята OBOZREVATEL публікує оригінальні привітання та цікаві факти про море.
Всесвітній день моря: смс, вірші та проза
У моря много разных лиц:
Шторма и штили по соседству.
Оно не ведает границ,
Ему не чуждо лицедейство.
Под толщиной тяжелых вод.
Загадок спрятано немало.
С Днем моря всех, кто им живет!
Кому оно Вселенной стало!
***
Пускай несет тебя вперед волна удачи,
Корабль жизни по волнам пускай скользит!
Решатся просто пусть все сложные задачи
В душе твоей пусть море не штормит!
Пускай здоровье будет крепче стали,
Пусть к счастью приведет тебя маяк!
Желаю, чтоб мечты все явью стали
И, чтобы ты всегда в достатке жил, моряк!
***
З Всесвітнім днем моря Вас!
Нехай хвилі життя кружляють вальс,
Нехай усміхнеться Вам удача,
А всі негаразди море ховає!
***
Праздник моря в день осенний
Мы встречаем, и тебе
Я желаю, без сомнения,
Счастья целый океан в судьбе!
***
Как ждем мы летом встречи с морем,
Чтобы услышать шум волны,
Увидеть шторм на пенной воле,
Достать ракушку из воды.
Сегодня я хочу с Днем моря
Поздравить тех, кто связан с ним,
Кто любит море всей душою,
Кто морем жив и с ним един!
***
Вам в День моря я хочу пожелать
Чтобы почаще к морю поездки были,
Чтобы святую его благодать
Вы вдали от него никогда не забыли!
***
Ось і прибило течією днів швидкоплинних до берега Всесвітній день моря. Сьогодні море особливо синє, вщухли хвилі і сонце підкреслює всю красу його бездонних пристроїв. Нехай у вашому житті все йде за течією, щастя з берегів сімейного життя не виходить, в серце бушує любовний шторм, а в душі буде повний штиль.
***
Бушуют волны, грозится Морской царь, но тебе все нипочем! Прими наши поздравления с Всемирным днем моря! Пусть оно будет не твоим противником, но другом! Пусть морские узлы вяжутся надежно, а привязанности на земле будут крепче стали! Пусть корабль не сбивается с курса в плавании, а ты всегда держись верного пути на суше!
***
Ви з морем пов'язали свою долю, назавжди воно в Вашому серці! Будьте завжди наполегливі й завзяті й домагайтеся свого! Ніколи не опускайте рук і йдіть тільки вперед! Фортуна нехай стане Вашою найкращою подругою і буде завжди і всюди з Вами! Надійних і відданих Вам товаришів! І, звичайно ж, міцного здоров'я!
З Днем моря: картинки і листівки
Відео до Дня моря
Цікаві факти про море
Найбільше море в світі – Філіппінське (5 мільйонів 726 тисяч квадратних кілометрів). Воно розташоване в західній частині Тихого океану між островами Тайвань, Японськими і Філіппінськими.
Мертве море настільки солоне, що в ньому неможливо потонути. З цієї ж причини в ньому немає риб і рослин, – тільки бактерії.
86% живих організмів не відкрито через те, що вони живуть занадто глибоко під водою. А на середньовічних картах монстри позначали ще невивчені території.
Точної відповіді на питання, скільки морів на Землі, немає. Найбільш поширена версія, що морів 81. Справа в тому, що вчені по-різному тлумачать саме поняття "море".
Найбільше морів знаходиться в Атлантичному океані – 32.
Раніше OBOZREVATEL розповідав, що потрібно взяти в подорож на море з дітьми: опубліковано список.
За матеріалами: pozdrawlandiya.ru, text-master.ru, yons.ru.