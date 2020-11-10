Всесвітній день молоді 2020: найкращі привітання зі святом
Всесвітній день молоді відзначається щорічно 10 листопада. Свято було засновано 1945 року й присвячено заснуванню Всесвітньої федерації демократичної молоді, яка проголосила своєю метою об'єднання молодіжних організацій у боротьбі "за мир, демократію, національну незалежність, на захист політичних, соціальних і економічних прав та інтересів молоді".
До свята OBOZREVATEL публікує привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.
Хай доля іскриться,цвіте і не в'яне,
Хай рветься в політ,мов крило журавля,
До нових вершин,до мрії,до щастя,
Хай душу наповнять нові відчуття!
***
С днем молодежи поздравляем
Мы девушек всех и парней,
Всем молодым – везде дорога,
Пускай они идут по ней,
Вершины пусть все покоряют,
В гармонии живут с собой,
И чтобы в жизни не случилось,
Идут с поднятой головой!
***
Хай у душі цвіте весна,
Та небо буде ясним;
І щоб життя твоє було,
Щасливим та прекрасним,
А в серці твоїм хай завжди,
Горить вогонь кохання,
І хай у цей святковий день,
Здійсняться всі бажання!
***
Мы причислим к молодежи
Всех, кто все на свете может,
Энергичен кто, активен,
Весел, ярок, позитивен.
И не важно, сколько лет.
Молодость – душевный свет!
С днем вас этим поздравляем
И весны в душе желаем,
Оптимизма, огонька!
Жизнь пускай будет сладка!
***
Вас в день молоді вітаю,
Побажаю драйву,
Буде місце хай в житті
Радості і сяйву.
Скільки б років вам не було,
Хай палає вогник,
Молодість – це стан душі,
Рятівний наш човник.
***
С Днем молодежи поздравляем
Всех тех, кто молод телом и душой.
Кто полон силы, бодрости, веселья,
Тому мы шлем привет большой!
Пусть мимо пролетят года,
Желаем молодыми быть всегда,
И к жизни интереса не терять,
Быть смелыми, и никогда не унывать!
***
Хай доля удачу на крилах несе,
Хай радісним буде життя і щасливим,
Що ти побажаєш – здійсниться все,
Хай шлях твій буде легким і красивим!
***
Сегодня праздник полодежи,
Молодежи всей планеты!
Ну, а мы-то с вами что-же?
Зашнуруем крепче кеды!
Палатки, костерок, гитара.
Песни снова до утра.
Пусть и в жизни будет также,
Много счастья и тепла!
***
Вітаю зі Всесвітнім днем молоді та бажаю бурхливих, веселих, яскравих, вдалих, перспективних, насичених, сміливих, успішних років барвистої молодості. Будь цілеспрямованою людиною, впокорюй цей світ і втілюй всі мрії в щасливу реальність!
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Поздравляю со Всемирным днем молодежи и хочу пожелать ни дня не терять попусту, большими шагами двигаться в сторону успеха, славы и счастья, громкими словами и достойными поступками заявлять о себе, радостными мгновениями и романтическими приключениями заполнять страницы своей жизни.
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Вітаю зі Всесвітнім днем молоді. Бажаю яскраво, весело, з ентузіазмом і завзяттям, з радістю і усмішкою провести юні роки свого життя. Нехай кожен день дарує успіх і бадьорість, щасливий випадок і неймовірну пригоду.Листівки та картинки в День молоді
Як відомо, в останню неділю червня в Україні також відзначається національний День молоді.
Раніше OBOZREVATEL розповідав, що таке "флекс" – одне з найпопулярніших слів у молодіжному сленгу. Це термін, яким з недавнього часу стали позначати спосіб життя, популярний серед сучасної молоді.
За матеріалами: maximum.fm, pozdravok.ru.