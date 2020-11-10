Всесвітній день молоді 2020: найкращі привітання зі святом

Всесвітній день молоді відзначається щорічно 10 листопада. Свято було засновано 1945 року й присвячено заснуванню Всесвітньої федерації демократичної молоді, яка проголосила своєю метою об'єднання молодіжних організацій у боротьбі "за мир, демократію, національну незалежність, на захист політичних, соціальних і економічних прав та інтересів молоді".

До свята OBOZREVATEL публікує привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.

Хай доля іскриться,цвіте і не в'яне,

Хай рветься в політ,мов крило журавля,

До нових вершин,до мрії,до щастя,

Хай душу наповнять нові відчуття!

***

С днем молодежи поздравляем

Мы девушек всех и парней,

Всем молодым – везде дорога,

Пускай они идут по ней,

Вершины пусть все покоряют,

В гармонии живут с собой,

И чтобы в жизни не случилось,

Идут с поднятой головой!

***

Хай у душі цвіте весна,

Та небо буде ясним;

І щоб життя твоє було,

Щасливим та прекрасним,

А в серці твоїм хай завжди,

Горить вогонь кохання,

І хай у цей святковий день,

Здійсняться всі бажання!

***

Мы причислим к молодежи

Всех, кто все на свете может,

Энергичен кто, активен,

Весел, ярок, позитивен.

И не важно, сколько лет.

Молодость – душевный свет!

С днем вас этим поздравляем

И весны в душе желаем,

Оптимизма, огонька!

Жизнь пускай будет сладка!

***

Вас в день молоді вітаю,

Побажаю драйву,

Буде місце хай в житті

Радості і сяйву.

Скільки б років вам не було,

Хай палає вогник,

Молодість – це стан душі,

Рятівний наш човник.

***

С Днем молодежи поздравляем

Всех тех, кто молод телом и душой.

Кто полон силы, бодрости, веселья,

Тому мы шлем привет большой!

Пусть мимо пролетят года,

Желаем молодыми быть всегда,

И к жизни интереса не терять,

Быть смелыми, и никогда не унывать!

***

Хай доля удачу на крилах несе,

Хай радісним буде життя і щасливим,

Що ти побажаєш – здійсниться все,

Хай шлях твій буде легким і красивим!

***

Сегодня праздник полодежи,

Молодежи всей планеты!

Ну, а мы-то с вами что-же?

Зашнуруем крепче кеды!

Палатки, костерок, гитара.

Песни снова до утра.

Пусть и в жизни будет также,

Много счастья и тепла!

***

Вітаю зі Всесвітнім днем молоді та бажаю бурхливих, веселих, яскравих, вдалих, перспективних, насичених, сміливих, успішних років барвистої молодості. Будь цілеспрямованою людиною, впокорюй цей світ і втілюй всі мрії в щасливу реальність!

***

Поздравляю со Всемирным днем молодежи и хочу пожелать ни дня не терять попусту, большими шагами двигаться в сторону успеха, славы и счастья, громкими словами и достойными поступками заявлять о себе, радостными мгновениями и романтическими приключениями заполнять страницы своей жизни.

***

Вітаю зі Всесвітнім днем молоді. Бажаю яскраво, весело, з ентузіазмом і завзяттям, з радістю і усмішкою провести юні роки свого життя. Нехай кожен день дарує успіх і бадьорість, щасливий випадок і неймовірну пригоду.

Як відомо, в останню неділю червня в Україні також відзначається національний День молоді.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що таке "флекс" – одне з найпопулярніших слів у молодіжному сленгу. Це термін, яким з недавнього часу стали позначати спосіб життя, популярний серед сучасної молоді.

За матеріалами: maximum.fm, pozdravok.ru.