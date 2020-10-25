Всесвітній день макаронів: три незвичайні рецепти приготування

Анна Паскевич Свята 10:05, 25.10.2020

Всесвітній день макаронів відзначається щорічно 25 жовтня. Це свято було засновано під час Всесвітнього конгресу пасти 1995 року в Римі. Відповідно до оголошеного статуту воно об'єднує любителів пасти по всьому світу.

В Італії, на батьківщині пасти, традиційно відзначають цей день з розмахом, влаштовуючи фестивалі макаронів; в інших країнах світу цей продукт також користується великою популярністю. До свята OBOZREVATEL публікує три незвичайні рецепти приготування макаронів.

М'ясний пиріг з макаронів

М'ясний пиріг з макаронів готується з пастою рігатоні
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Інгредієнти

  • Паста рігатоні (трубчасті макаронні вироби) – 500 г

  • Курячий фарш – 400-500 г

  • Томатний соус – 450 г

  • Твердий сир (тертий) – 120 г

  • Сулугуні (тертий) – 150 г

  • Сир – 200 г

  • Яйце – 1 шт.

  • Оливкова олія – 2 столові ложки

  • Вода – 120 мл

  • Петрушка (подрібнена) – за смаком

  • Сіль, чорний перець, цукор – за смаком

Приготування

  1. Пасту відварити відповідно до інструкції, злити воду, промити холодною водою і заправити оливковою олією.

  2. Додати сир, перемішати.

  3. На розпеченій сковороді обсмажити фарш до напівготовності (до сіруватого кольору).

  4. Додати томатний сік, воду й довести до кипіння. Посолити, приправити перцем, цукром і гасити під кришкою 20-25 хвилин.

  5. Додати до фаршу петрушку, перемішати і зняти з вогню. Залишити на 10 хвилин.

  6. Яйце перемішати з сиром до однорідності.

  7. На змащену маслом форму для запікання (бажано роз'ємну) викласти вертикально трубочки рігатоні. Зверху розподілити сирну масу, потім – фарш. Запікати 15 хвилин при 205 градусах.

  8. Посипати сулугуні й залишити в духовці ще на 15 хвилин.

  9. Коли пиріг спечеться, провести ножем уздовж стінок форми, відокремлюючи бортики. Подавати гарячим.

Спагеті в часниковому маслі з петрушкою

Спагеті в часниковому маслі з петрушкою подають як гарнір до риби або м'яса
compoferrum.ru

Це незвичайне блюдо буде відмінним гарніром до відварного або тушкованого м'яса / риби.

Інгредієнти

  • Спагеті – 250 г

  • Великий пучок петрушки

  • Часник – 5 зубчиків

  • Вершкове масло – 40 г

  • Рослинна олія – 50 мл

  • Сіль і мелений перець за смаком

Приготування

  1. Відварити пасту в добре посоленій воді, трохи недоварюючи до повної готовності. Відкинути на друшляк, щоб дати стекти рідині.

  2. У великому сотейнику на суміші масел обсмажити подрібнений часник. Можна нарізати його тонкими кружечками або пропустити через прес.

  3. Викласти пасту в сотейник, додати спеції та підсолити.

  4. Присипати свіжою порізаною петрушкою, прогріти і подавати макарони до столу.

Спагеті з грибами та шпинатом

Спагеті з грибами і шпинатом подають, посипавши тертим сиром і кільцями червоного перцю чилі
rightfood.net

Інгредієнти

  • Спагеті – 200 г

  • Масло вершкове – 28 г

  • Печериці – 150 г

  • Часник сушений – 2 г

  • Шпинат – 50 г

  • Сік лимонний – 1 ст. л.

  • Сіль – 1 щіпка

  • Сир – 50 г

  • Перець чилі червоний – за смаком

Приготування

  • Приготувати спагетті за інструкцією, залишивши близько 50 г води від варіння.

  • Нарізати гриби скибочками. Сир натерти на дрібній тертці. Листя шпинату крупно нарубати.

  • Розігріти вершкове масло на сковороді, додати гриби й посмажити. Приправити сіллю і сушеним часником, додати шпинат і готувати ще хвилину.

  • До грибів та шпинату додати пасту, сік лимона, додати натертий сир, влити залишок води від варіння макаронів. Добре перемішати, зняти з вогню.

  • Готову страву подавати теплою, посипавши тертим сиром і кільцями червоного перцю чилі.

Раніше OBOZREVATEL публікував простий і смачний рецепт яблучного пирога від Лізи Глинської.

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