Всесвітній день макаронів: три незвичайні рецепти приготування
Всесвітній день макаронів відзначається щорічно 25 жовтня. Це свято було засновано під час Всесвітнього конгресу пасти 1995 року в Римі. Відповідно до оголошеного статуту воно об'єднує любителів пасти по всьому світу.
В Італії, на батьківщині пасти, традиційно відзначають цей день з розмахом, влаштовуючи фестивалі макаронів; в інших країнах світу цей продукт також користується великою популярністю. До свята OBOZREVATEL публікує три незвичайні рецепти приготування макаронів.
М'ясний пиріг з макаронів
Інгредієнти
Паста рігатоні (трубчасті макаронні вироби) – 500 г
Курячий фарш – 400-500 г
Томатний соус – 450 г
Твердий сир (тертий) – 120 г
Сулугуні (тертий) – 150 г
Сир – 200 г
Яйце – 1 шт.
Оливкова олія – 2 столові ложки
Вода – 120 мл
Петрушка (подрібнена) – за смаком
Сіль, чорний перець, цукор – за смаком
Приготування
Пасту відварити відповідно до інструкції, злити воду, промити холодною водою і заправити оливковою олією.
Додати сир, перемішати.
На розпеченій сковороді обсмажити фарш до напівготовності (до сіруватого кольору).
Додати томатний сік, воду й довести до кипіння. Посолити, приправити перцем, цукром і гасити під кришкою 20-25 хвилин.
Додати до фаршу петрушку, перемішати і зняти з вогню. Залишити на 10 хвилин.
Яйце перемішати з сиром до однорідності.
На змащену маслом форму для запікання (бажано роз'ємну) викласти вертикально трубочки рігатоні. Зверху розподілити сирну масу, потім – фарш. Запікати 15 хвилин при 205 градусах.
Посипати сулугуні й залишити в духовці ще на 15 хвилин.
Коли пиріг спечеться, провести ножем уздовж стінок форми, відокремлюючи бортики. Подавати гарячим.
Спагеті в часниковому маслі з петрушкою
Це незвичайне блюдо буде відмінним гарніром до відварного або тушкованого м'яса / риби.
Інгредієнти
Спагеті – 250 г
Великий пучок петрушки
Часник – 5 зубчиків
Вершкове масло – 40 г
Рослинна олія – 50 мл
Сіль і мелений перець за смаком
Приготування
Відварити пасту в добре посоленій воді, трохи недоварюючи до повної готовності. Відкинути на друшляк, щоб дати стекти рідині.
У великому сотейнику на суміші масел обсмажити подрібнений часник. Можна нарізати його тонкими кружечками або пропустити через прес.
Викласти пасту в сотейник, додати спеції та підсолити.
Присипати свіжою порізаною петрушкою, прогріти і подавати макарони до столу.
Спагеті з грибами та шпинатом
Інгредієнти
Спагеті – 200 г
Масло вершкове – 28 г
Печериці – 150 г
Часник сушений – 2 г
Шпинат – 50 г
Сік лимонний – 1 ст. л.
Сіль – 1 щіпка
Сир – 50 г
Перець чилі червоний – за смаком
Приготування
Приготувати спагетті за інструкцією, залишивши близько 50 г води від варіння.
Нарізати гриби скибочками. Сир натерти на дрібній тертці. Листя шпинату крупно нарубати.
Розігріти вершкове масло на сковороді, додати гриби й посмажити. Приправити сіллю і сушеним часником, додати шпинат і готувати ще хвилину.
До грибів та шпинату додати пасту, сік лимона, додати натертий сир, влити залишок води від варіння макаронів. Добре перемішати, зняти з вогню.
Готову страву подавати теплою, посипавши тертим сиром і кільцями червоного перцю чилі.
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