Всесвітній день макаронів: три незвичайні рецепти приготування

Всесвітній день макаронів відзначається щорічно 25 жовтня. Це свято було засновано під час Всесвітнього конгресу пасти 1995 року в Римі. Відповідно до оголошеного статуту воно об'єднує любителів пасти по всьому світу.

В Італії, на батьківщині пасти, традиційно відзначають цей день з розмахом, влаштовуючи фестивалі макаронів; в інших країнах світу цей продукт також користується великою популярністю. До свята OBOZREVATEL публікує три незвичайні рецепти приготування макаронів.

М'ясний пиріг з макаронів

Інгредієнти

Паста рігатоні (трубчасті макаронні вироби) – 500 г

Курячий фарш – 400-500 г

Томатний соус – 450 г

Твердий сир (тертий) – 120 г

Сулугуні (тертий) – 150 г

Сир – 200 г

Яйце – 1 шт.

Оливкова олія – 2 столові ложки

Вода – 120 мл

Петрушка (подрібнена) – за смаком

Сіль, чорний перець, цукор – за смаком

Приготування

Пасту відварити відповідно до інструкції, злити воду, промити холодною водою і заправити оливковою олією. Додати сир, перемішати. На розпеченій сковороді обсмажити фарш до напівготовності (до сіруватого кольору). Додати томатний сік, воду й довести до кипіння. Посолити, приправити перцем, цукром і гасити під кришкою 20-25 хвилин. Додати до фаршу петрушку, перемішати і зняти з вогню. Залишити на 10 хвилин. Яйце перемішати з сиром до однорідності. На змащену маслом форму для запікання (бажано роз'ємну) викласти вертикально трубочки рігатоні. Зверху розподілити сирну масу, потім – фарш. Запікати 15 хвилин при 205 градусах. Посипати сулугуні й залишити в духовці ще на 15 хвилин. Коли пиріг спечеться, провести ножем уздовж стінок форми, відокремлюючи бортики. Подавати гарячим.

Спагеті в часниковому маслі з петрушкою

Це незвичайне блюдо буде відмінним гарніром до відварного або тушкованого м'яса / риби.

Інгредієнти

Спагеті – 250 г

Великий пучок петрушки

Часник – 5 зубчиків

Вершкове масло – 40 г

Рослинна олія – 50 мл

Сіль і мелений перець за смаком

Приготування

Відварити пасту в добре посоленій воді, трохи недоварюючи до повної готовності. Відкинути на друшляк, щоб дати стекти рідині. У великому сотейнику на суміші масел обсмажити подрібнений часник. Можна нарізати його тонкими кружечками або пропустити через прес. Викласти пасту в сотейник, додати спеції та підсолити. Присипати свіжою порізаною петрушкою, прогріти і подавати макарони до столу.

Спагеті з грибами та шпинатом

Інгредієнти

Спагеті – 200 г

Масло вершкове – 28 г

Печериці – 150 г

Часник сушений – 2 г

Шпинат – 50 г

Сік лимонний – 1 ст. л.

Сіль – 1 щіпка

Сир – 50 г

Перець чилі червоний – за смаком

Приготування

Приготувати спагетті за інструкцією, залишивши близько 50 г води від варіння.

Нарізати гриби скибочками. Сир натерти на дрібній тертці. Листя шпинату крупно нарубати.

Розігріти вершкове масло на сковороді, додати гриби й посмажити. Приправити сіллю і сушеним часником, додати шпинат і готувати ще хвилину.

До грибів та шпинату додати пасту, сік лимона, додати натертий сир, влити залишок води від варіння макаронів. Добре перемішати, зняти з вогню.

Готову страву подавати теплою, посипавши тертим сиром і кільцями червоного перцю чилі.

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