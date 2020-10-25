Всесвітній день макаронів: три незвичайні рецепти приготування

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Свята
1,7 т.
Всесвітній день макаронів святкують 25 жовтня

Всесвітній день макаронів відзначається щорічно 25 жовтня. Це свято було засновано під час Всесвітнього конгресу пасти 1995 року в Римі. Відповідно до оголошеного статуту воно об'єднує любителів пасти по всьому світу.

В Італії, на батьківщині пасти, традиційно відзначають цей день з розмахом, влаштовуючи фестивалі макаронів; в інших країнах світу цей продукт також користується великою популярністю. До свята OBOZREVATEL публікує три незвичайні рецепти приготування макаронів.

М'ясний пиріг з макаронів

М'ясний пиріг з макаронів готується з пастою рігатоні

Інгредієнти

  • Паста рігатоні (трубчасті макаронні вироби) – 500 г

  • Курячий фарш – 400-500 г

  • Томатний соус – 450 г

  • Твердий сир (тертий) – 120 г

  • Сулугуні (тертий) – 150 г

  • Сир – 200 г

  • Яйце – 1 шт.

  • Оливкова олія – 2 столові ложки

  • Вода – 120 мл

  • Петрушка (подрібнена) – за смаком

  • Сіль, чорний перець, цукор – за смаком

Приготування

  1. Пасту відварити відповідно до інструкції, злити воду, промити холодною водою і заправити оливковою олією.

  2. Додати сир, перемішати.

  3. На розпеченій сковороді обсмажити фарш до напівготовності (до сіруватого кольору).

  4. Додати томатний сік, воду й довести до кипіння. Посолити, приправити перцем, цукром і гасити під кришкою 20-25 хвилин.

  5. Додати до фаршу петрушку, перемішати і зняти з вогню. Залишити на 10 хвилин.

  6. Яйце перемішати з сиром до однорідності.

  7. На змащену маслом форму для запікання (бажано роз'ємну) викласти вертикально трубочки рігатоні. Зверху розподілити сирну масу, потім – фарш. Запікати 15 хвилин при 205 градусах.

  8. Посипати сулугуні й залишити в духовці ще на 15 хвилин.

  9. Коли пиріг спечеться, провести ножем уздовж стінок форми, відокремлюючи бортики. Подавати гарячим.

Спагеті в часниковому маслі з петрушкою

Спагеті в часниковому маслі з петрушкою подають як гарнір до риби або м'яса

Це незвичайне блюдо буде відмінним гарніром до відварного або тушкованого м'яса / риби.

Інгредієнти

  • Спагеті – 250 г

  • Великий пучок петрушки

  • Часник – 5 зубчиків

  • Вершкове масло – 40 г

  • Рослинна олія – 50 мл

  • Сіль і мелений перець за смаком

Приготування

  1. Відварити пасту в добре посоленій воді, трохи недоварюючи до повної готовності. Відкинути на друшляк, щоб дати стекти рідині.

  2. У великому сотейнику на суміші масел обсмажити подрібнений часник. Можна нарізати його тонкими кружечками або пропустити через прес.

  3. Викласти пасту в сотейник, додати спеції та підсолити.

  4. Присипати свіжою порізаною петрушкою, прогріти і подавати макарони до столу.

Спагеті з грибами та шпинатом

Спагеті з грибами і шпинатом подають, посипавши тертим сиром і кільцями червоного перцю чилі

Інгредієнти

  • Спагеті – 200 г

  • Масло вершкове – 28 г

  • Печериці – 150 г

  • Часник сушений – 2 г

  • Шпинат – 50 г

  • Сік лимонний – 1 ст. л.

  • Сіль – 1 щіпка

  • Сир – 50 г

  • Перець чилі червоний – за смаком

Приготування

  • Приготувати спагетті за інструкцією, залишивши близько 50 г води від варіння.

  • Нарізати гриби скибочками. Сир натерти на дрібній тертці. Листя шпинату крупно нарубати.

  • Розігріти вершкове масло на сковороді, додати гриби й посмажити. Приправити сіллю і сушеним часником, додати шпинат і готувати ще хвилину.

  • До грибів та шпинату додати пасту, сік лимона, додати натертий сир, влити залишок води від варіння макаронів. Добре перемішати, зняти з вогню.

  • Готову страву подавати теплою, посипавши тертим сиром і кільцями червоного перцю чилі.

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