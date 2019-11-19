Всесвітній день дитини: незвичайні привітання зі святом

Всесвітній день дитини святкується 20 листопада. Ця дата була проголошена Генасамблеєю ООН ще в 1954 році.
20 листопада було обрано не випадково – в цей день в 1959 році в ООН була прийнята Декларація прав дитини, а в 1989 році – Конвенція про права дитини. Річниця прийняття цих найважливіших міжнародно-правових актів відзначається 20 листопада з 1990 року. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з оригінальними привітаннями для дітей та їх батьків у віршах і прозі.
Всесвітній день дитини
Всесвітній день дитини – привітання у віршах
Діти з долоньок
сонечко склали,
Щоб неодмінно
люди всі дружили,
Щоб це сонце
для людей сяяло,
У кожне віконце
в гості забігало.
Щоб було багато
у дітей іграшок,
Щоб не стріляли
дорослі з гармат,
Щоб припинилися
війни все на світі,
Щоб посміхалися,
а не гинули діти.
***
Дитинство наше – в нас одне,
І хай це кожен пам'ятає !
Дитячі душі на Землі
Нехай ніхто не ображає
Нехай не кривдить діточок.
Нехай не лає за провини.
Згадай! Дорослий – ти "синок"
Недавно був також дитина.
Не раз нашкодив просто так,
Не раз не слухав маму й тата,
А ще дражнили всіх підряд …
Сестру, сусідів, свого брата.
Це все робив Ти не зі зла,
Не з користі, чи лицемірства.
Робив це все – лише з добра,
Не мав в душі тоді Ти звірства.
Тому любіть своїх дітей.
Учіть в любові світ пізнати.
Та у Всесвітній День Дітини
Навчіться їх не ображати!
***
Всміхається сонце привітно й ласкаво,
Цей день на планеті хай щастям сія.
Час радісно лине, змістовно й цікаво
Добробутом повниться кожна сім'я
Хай війни стихають від сміху дитини,
Душа очищається, серце співа,
А розум підносить крізь будні людину,
Порядність всю землю нехай обійма!
Всесвітній день дитини
Всесвітній день дитини – привітання в прозі
Вітаю зі Всесвітнім днем дитини. Бажаю солодощів і радощів, веселощів і чудових друзів, чудових пригод і вдачі, щасливого дитинства і забавних ідей. Ніколи не сумуй, вір в свої мрії, радуй батьків і дивуй весь цей світ!
***
Що саме чарівне на світі? Звичайно малюки. У Всесвітній день дитини хочеться побажати всім карапузам на Землі отримати ласку батьків. У кого є мама і тато, то нехай вони будуть сьогодні дуже терпимі і не карають ні за пустощі, ні за капризи. А ті, у кого поки що батька з матір'ю немає, нехай знайдуть їх, рідних і щирих, готових подарувати ту любов, якої не вистачало до цього.
***
Вітаю дітей всієї планети, цікавих "чомучок" і рідних "щокупилок". Нехай щасливими будуть ясні дитячі очі, нехай вони завжди світяться радістю, здоровою цікавістю і щирим подивом. Нехай дитяча енергія і бажання все встигнути, заряджає всіх на світі. Нехай кожен малюк на землі, буде захищений і обласканий батьками.
Всесвітній день дитини – листівки
Всесвітній день дитини
Всесвітній день дитини
Всесвітній день дитини
Всесвітній день дитини
Всесвітній день дитини
Всесвітній день дитини
Всесвітній день дитини – відео-привітання
Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 листопада Україна святкуватиме День гідності і свободи. Цей патріотичний свято присвячене початку двох революцій: Помаранчевої і Революції Гідності.
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