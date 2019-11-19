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19 листопада • оновлено в 20:36
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Всесвітній день дитини: незвичайні привітання зі святом

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Всесвітній день дитини святкується 20 листопада. Ця дата була проголошена Генасамблеєю ООН ще в 1954 році.

20 листопада було обрано не випадково – в цей день в 1959 році в ООН була прийнята Декларація прав дитини, а в 1989 році – Конвенція про права дитини. Річниця прийняття цих найважливіших міжнародно-правових актів відзначається 20 листопада з 1990 року. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з оригінальними привітаннями для дітей та їх батьків у віршах і прозі.

Всесвітній день дитини

Всесвітній день дитини

Всесвітній день дитини – привітання у віршах

Діти з долоньок

сонечко склали,

Щоб неодмінно

люди всі дружили,

Щоб це сонце

для людей сяяло,

У кожне віконце

в гості забігало.

Щоб було багато

у дітей іграшок,

Щоб не стріляли

дорослі з гармат,

Щоб припинилися

війни все на світі,

Щоб посміхалися,

а не гинули діти.

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***

Дитинство наше – в нас одне,

І хай це кожен пам'ятає !

Дитячі душі на Землі

Нехай ніхто не ображає

Нехай не кривдить діточок.

Нехай не лає за провини.

Згадай! Дорослий – ти "синок"

Недавно був також дитина.

Не раз нашкодив просто так,

Не раз не слухав маму й тата,

А ще дражнили всіх підряд …

Сестру, сусідів, свого брата.

Це все робив Ти не зі зла,

Не з користі, чи лицемірства.

Робив це все – лише з добра,

Не мав в душі тоді Ти звірства.

Тому любіть своїх дітей.

Учіть в любові світ пізнати.

Та у Всесвітній День Дітини

Навчіться їх не ображати!

***

Всміхається сонце привітно й ласкаво,

Цей день на планеті хай щастям сія.

Час радісно лине, змістовно й цікаво

Добробутом повниться кожна сім'я

Хай війни стихають від сміху дитини,

Душа очищається, серце співа,

А розум підносить крізь будні людину,

Порядність всю землю нехай обійма!

Всесвітній день дитини

Всесвітній день дитини

Всесвітній день дитини – привітання в прозі

Вітаю зі Всесвітнім днем дитини. Бажаю солодощів і радощів, веселощів і чудових друзів, чудових пригод і вдачі, щасливого дитинства і забавних ідей. Ніколи не сумуй, вір в свої мрії, радуй батьків і дивуй весь цей світ!

***

Що саме чарівне на світі? Звичайно малюки. У Всесвітній день дитини хочеться побажати всім карапузам на Землі отримати ласку батьків. У кого є мама і тато, то нехай вони будуть сьогодні дуже терпимі і не карають ні за пустощі, ні за капризи. А ті, у кого поки що батька з матір'ю немає, нехай знайдуть їх, рідних і щирих, готових подарувати ту любов, якої не вистачало до цього.

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***

Вітаю дітей всієї планети, цікавих "чомучок" і рідних "щокупилок". Нехай щасливими будуть ясні дитячі очі, нехай вони завжди світяться радістю, здоровою цікавістю і щирим подивом. Нехай дитяча енергія і бажання все встигнути, заряджає всіх на світі. Нехай кожен малюк на землі, буде захищений і обласканий батьками.

Всесвітній день дитини – листівки

Всесвітній день дитини

Всесвітній день дитини

Всесвітній день дитини

Всесвітній день дитини

Всесвітній день дитини

Всесвітній день дитини

Всесвітній день дитини

Всесвітній день дитини

Всесвітній день дитини

Всесвітній день дитини

Всесвітній день дитини

Всесвітній день дитини

Всесвітній день дитини – відео-привітання

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 листопада Україна святкуватиме День гідності і свободи. Цей патріотичний свято присвячене початку двох революцій: Помаранчевої і Революції Гідності.

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Автор
Ігор Нікітін Ігор Нікітін
Теми
свята Батьки і діти
Теги
свято діти
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