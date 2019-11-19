Всесвітній день дитини: незвичайні привітання зі святом

Всесвітній день дитини святкується 20 листопада. Ця дата була проголошена Генасамблеєю ООН ще в 1954 році.

20 листопада було обрано не випадково – в цей день в 1959 році в ООН була прийнята Декларація прав дитини, а в 1989 році – Конвенція про права дитини. Річниця прийняття цих найважливіших міжнародно-правових актів відзначається 20 листопада з 1990 року. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з оригінальними привітаннями для дітей та їх батьків у віршах і прозі.

Всесвітній день дитини

Всесвітній день дитини – привітання у віршах

Діти з долоньок

сонечко склали,

Щоб неодмінно

люди всі дружили,

Щоб це сонце

для людей сяяло,

У кожне віконце

в гості забігало.

Щоб було багато

у дітей іграшок,

Щоб не стріляли

дорослі з гармат,

Щоб припинилися

війни все на світі,

Щоб посміхалися,

а не гинули діти.

***

Дитинство наше – в нас одне,

І хай це кожен пам'ятає !

Дитячі душі на Землі

Нехай ніхто не ображає

Нехай не кривдить діточок.

Нехай не лає за провини.

Згадай! Дорослий – ти "синок"

Недавно був також дитина.

Не раз нашкодив просто так,

Не раз не слухав маму й тата,

А ще дражнили всіх підряд …

Сестру, сусідів, свого брата.

Це все робив Ти не зі зла,

Не з користі, чи лицемірства.

Робив це все – лише з добра,

Не мав в душі тоді Ти звірства.

Тому любіть своїх дітей.

Учіть в любові світ пізнати.

Та у Всесвітній День Дітини

Навчіться їх не ображати!

***

Всміхається сонце привітно й ласкаво,

Цей день на планеті хай щастям сія.

Час радісно лине, змістовно й цікаво

Добробутом повниться кожна сім'я

Хай війни стихають від сміху дитини,

Душа очищається, серце співа,

А розум підносить крізь будні людину,

Порядність всю землю нехай обійма!

Всесвітній день дитини

Всесвітній день дитини – привітання в прозі

Вітаю зі Всесвітнім днем дитини. Бажаю солодощів і радощів, веселощів і чудових друзів, чудових пригод і вдачі, щасливого дитинства і забавних ідей. Ніколи не сумуй, вір в свої мрії, радуй батьків і дивуй весь цей світ!

***

Що саме чарівне на світі? Звичайно малюки. У Всесвітній день дитини хочеться побажати всім карапузам на Землі отримати ласку батьків. У кого є мама і тато, то нехай вони будуть сьогодні дуже терпимі і не карають ні за пустощі, ні за капризи. А ті, у кого поки що батька з матір'ю немає, нехай знайдуть їх, рідних і щирих, готових подарувати ту любов, якої не вистачало до цього.

***

Вітаю дітей всієї планети, цікавих "чомучок" і рідних "щокупилок". Нехай щасливими будуть ясні дитячі очі, нехай вони завжди світяться радістю, здоровою цікавістю і щирим подивом. Нехай дитяча енергія і бажання все встигнути, заряджає всіх на світі. Нехай кожен малюк на землі, буде захищений і обласканий батьками.

Всесвітній день дитини – листівки

Всесвітній день дитини

Всесвітній день дитини

Всесвітній день дитини

Всесвітній день дитини

Всесвітній день дитини

Всесвітній день дитини

Всесвітній день дитини – відео-привітання

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 листопада Україна святкуватиме День гідності і свободи. Цей патріотичний свято присвячене початку двох революцій: Помаранчевої і Революції Гідності.

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