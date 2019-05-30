Всесвітній день блондинок: що відомо про незвичайне свято

В останній день весни світловолоса частина жіночого населення відзначає своє свято. Так, 31 травня у світі вітають блондинок.

OBOZREVATEL зібрав інформацію про те, хто, де та коли став ініціатором Всесвітнього дня блондинок.

Всесвітній день блондинок 2019

Історія виникнення свята

Всесвітній день блондинок — свято відносно молоде. Вперше про нього почули 9 червня 2001 року у США. Саме там група блондинок-адвокатів вирішила піти проти стереотипів та довести колегами-чоловікам, що у професії вони нічим не гірші. На знак захисту своїх інтересів та бажання довести світу, що блондинки можуть бути не лише красивими, а й розумними, вони й заснували цей день.

Фрагмент фільму "Блондинка у законі"

Утім, існує й іще одна версія виникнення дня, присвяченого світловолосим красуням. Так, відправною точною для нього могла стати комедійна стрічка "Блондинка у законі" із Різ Візерспун у головній ролі. Прем'єра відбулася незадовго до оголошення свята, 26 червня 2001 року.

Перше святкування пройшло чудово, а згодом таку ініціативу підхопили в усьому світі. Дата святкування теж змістилася на декілька днів і остаточно зафіксувалася у календарі на 31 травня.

Марш блондинок у Латвії

У світі цього дня організовують різноманітні паради, конкурси й навіть вигадують премії, якими нагороджують представниць натурального блонду.

Факти дослідників

Вчені стверджують, що натуральний блонд сьогодні дуже велика рідкість. А до 2202 року на Землі взагалі може не залишитись справжніх блондинок. За даними дослідників, протягом 50 років кількість блондинок скоротилася з 49% до 14% від загальної кількості населення планети.

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