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/свята

Всесвітній день блондинок: що відомо про незвичайне свято

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В останній день весни світловолоса частина жіночого населення відзначає своє свято. Так, 31 травня у світі вітають блондинок.

OBOZREVATEL зібрав інформацію про те, хто, де та коли став ініціатором Всесвітнього дня блондинок.

Всесвітній день блондинок 2019

Всесвітній день блондинок 2019

Історія виникнення свята

Всесвітній день блондинок — свято відносно молоде. Вперше про нього почули 9 червня 2001 року у США. Саме там група блондинок-адвокатів вирішила піти проти стереотипів та довести колегами-чоловікам, що у професії вони нічим не гірші. На знак захисту своїх інтересів та бажання довести світу, що блондинки можуть бути не лише красивими, а й розумними, вони й заснували цей день.

Фрагмент фільму "Блондинка у законі"

Фрагмент фільму "Блондинка у законі"

Утім, існує й іще одна версія виникнення дня, присвяченого світловолосим красуням. Так, відправною точною для нього могла стати комедійна стрічка "Блондинка у законі" із Різ Візерспун у головній ролі. Прем'єра відбулася незадовго до оголошення свята, 26 червня 2001 року.

Перше святкування пройшло чудово, а згодом таку ініціативу підхопили в усьому світі. Дата святкування теж змістилася на декілька днів і остаточно зафіксувалася у календарі на 31 травня.

Марш блондинок у Латвії

Марш блондинок у Латвії

У світі цього дня організовують різноманітні паради, конкурси й навіть вигадують премії, якими нагороджують представниць натурального блонду.

Факти дослідників

Вчені стверджують, що натуральний блонд сьогодні дуже велика рідкість. А до 2202 року на Землі взагалі може не залишитись справжніх блондинок. За даними дослідників, протягом 50 років кількість блондинок скоротилася з 49% до 14% від загальної кількості населення планети.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, який колір волосся став найпопулярнішим серед голлівудських зірок.

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леня зе
леня зе
и чорнобрыви туда.же.
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