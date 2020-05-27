Вознесіння Господнє: що категорично не можна робити та як святкувати 2020 року

Одне з головних християнських свят, Вознесіння Господнє, відзначається на 40-й день після Великодня. У 2020 році воно випадає на четвер, 28 травня.

Цього дня згадують, як, згідно з Євангелієм, Ісус Христос вознісся на небо з Єлеонської гори, завершивши свій земний шлях. Про традиції свята, його історію, прикмети та про те, що не можна робити 28 травня, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Вознесіння Господнє pinterest.com

Вознесіння Господнє: історія свята

Свято замикає цикл великодніх, воно встановлене на честь вознесіння Сина Божого Ісуса на небо, а також у пам'ять обіцянки про друге пришестя Христа.

Вознесіння Ісуса відбулося через 40 днів після його Воскресіння. Основний символ свята – подолання кордонів між небом і землею.

Традиції на Вознесіння: як святкувати 2020 року

На Вознесіння віряни відвідують службу в церкві. Оскільки в Україні в травні 2020 року триває карантин, введений через пандемію коронавірусу, слід при відвідуванні громадських місць дотримуватися маскового режиму і дистанції не менше 1,5 метра.

У Вознесіння Господнє віряни ходять до церкви Pixabay

Прийнято вважати, що Вознесіння символізує прихід літа: "Весна на Вознесіння на небо підноситься – на відпочинок в рай пресвітлий проситься!"

Також у народному календарі свято Вознесіння Господнього було днем пам'яті предків, що пішли. Щоб умилостивити їх та польових духів, люди пекли млинці, смажили яєчню, варили яйця і їли їх удома або в поле, оскільки Вознесіння зазвичай випадає в розпал польових робіт.

На згадку Вознесіння віруючі також пекли великі дові пироги, які називалися драбинками, лестовками, лествицями, та несли їх до церкви, де над ними здійснювали молебні. Одна частина віддавалася притчу, інша – жебраком.

За прикметою, Вознесіння вважається символом переходу до літа Pixabay

Вознесіння Господнє 2020: прикмети на 6 червня

З Вознесіння Господнього весна закінчується і починається перехід до літа, тому вже можна не боятися похолодань.

Дощ на Вознесіння – до неврожаю і хвороб у тварин.

Гарна погода в свято означає, що вона протримається до дня Святого Михайла 21 листопада.

Скупатися в річці на Вознесіння – здоров'я буде міцним.

Курка знесла яйце – його потрібно підвісити під дахом будинку як оберіг від нещасть.

Роса в свято Вознесіння вважається цілющою, а лікувальні властивості трав посилюються і зберігаються до Івана Купала 7 липня.

Що не можна робити в Вознесіння: свято слід присвятити молитві Pixabay

Що не можна робити в Вознесіння: суворі заборони

У радісне свято Вознесіння слід зберігати в душі мир та спокій. Не можна сваритися, лаятися, думати про погане: сили варто спрямувати на добрі справи.

Не можна займатися важкою працею. Роботу краще перенести на інший день, а свято присвятити молитві і духовному просвітлінню.

У Вознесіння не можна казати "Христос Воскрес", оскільки з храмів цього дня виносять Плащаницю.

Народне повір'я, згідно з яким у Вознесіння потрібно обов'язково пом'янути померлих, є помилковим.

У наших предків було заборонено в свято розкидати сміття і плювати на вулиці, щоб не "потрапити в Христа, який приходить до домівок під виглядом жебраків".

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