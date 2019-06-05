Вознесіння Господнє-2019: прикмети і заборони на свято

6 червня 2019 року православні християни відзначають Вознесіння Господнє. Існує цілий список заборон в цей день.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про прикмети, на які варто звернути увагу, а також, що категорично не можна робити.

Народні прикмети на Вознесіння Господнє

Прикмети традиційно пов'язані з погодою і здоров'ям. Наприклад ранкова роса в цей день вважається цілющою. Якщо пройтися босоніж, можна позбутися різних хвороб.

dskkfrfkbyf.blogspot.com Вознесіння Господнє

Якщо на Вознесіння прийшла спека, значить можна купатися в будь-яких водоймах і не боятися простуди. А ось холод і дощ означають, що урожай буде поганим, домашня худоба захворіє. Більш того, така погода віщувала дощі протягом 6 тижнів.

Зате сонячна погода навпаки давала знак хліборобам сіяти злаки, бо урожай буде добрим.

Також слов'яни вважали, що куряче яйце, що знесено цього дня, оберігатиме будинок. Для цього його залишали на горищі.

Що не можна робити на Вознесіння Господнє

Вознесіння Христа pixabay

Важка робота категорично заборонена. Зокрема, не можна прибирати, прати, готувати, прасувати одяг, шити або плести. Роботи на городі теж потрібно виключити.

Сваритися, лихословити і злитися також не можна. Потрібно повністю заспокоїтися і присвятити час Богу.

"Христос Воскрес!" говорити заборонено. Великодній період вже завершився, до того ж з храмів виносять Плащаницю – тканину із зображенням тіла Христа в труні.

Також не можна відмовляти будь-корму у свято. Потрібно подати милостиню тим, хто просить, або допомагати, якщо хтось потребує.

У цей день заборонено вживати алкоголь, курити, займатися обжерливістю і сексом, а також надмірно веселитися.

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