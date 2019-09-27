Воздвиження Хреста Господнього: кращі привітання та листівки з великим святом

27 вересня православні в Україні та світі відзначають велике свято – Воздвиження Чесного Хреста Господнього.

Цього дня прийнято не тільки ходити до церкви та молитися, а й проводити час із близькими людьми. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями та листівками з великим святом.

Воздвиження Хреста Господнього 2019 – привітання у віршах

З Воздвиженням Хреста Господнього!

Вчора і завтра, і сьогодні

Хай буде завжди врозумлять

Святая Божа благодать!

***

Вітаю з Воздвиженням Хреста,

Бажаю багато щастя та здоров'я,

Душа хай, як роса, буде чиста,

Нехай серце наповнюється любов'ю!

***

Нехай Господь оберігає

Тебе від горя і біди,

Нехай яскраво сонце сяє

В житті твоєму назавжди!

Воздвиження Хреста Господнього – привітання в прозі

Вітаю зі святом Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Нехай цього дня чистою стане душа та світлими помисли, нехай серце зрадіє, нехай в життя прийде щастя, кохання, благодать та надія, нехай буде добрим здоров'я і добрими вчинки. Бажаю милосердя, добродушності та світу.

***

У свято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього хочу всім серцем побажати жити в благодаті, світі, вірного кохання і доброї надії. Нехай в твій будинок стукають тільки добрі люди, тільки радісні вісті, тільки щасливі дні.

***

Нехай в це важливе християнське свято всі наші молитви будуть почуті, в сім'ях панує мир і благодать, злі та косі погляди обходять. Бажаю здоров'я, добрих помислів та Божого милосердя.

Воздвиження Чесного Хреста Господнього – листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, також цього дня святкують День туризму в Україні, а ще народилися кілька знаменитостей.

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