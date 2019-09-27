Воздвиження Хреста Господнього: кращі привітання та листівки з великим святом

27 вересня православні в Україні та світі відзначають велике свято – Воздвиження Чесного Хреста Господнього.
Цього дня прийнято не тільки ходити до церкви та молитися, а й проводити час із близькими людьми. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями та листівками з великим святом.
Воздвиження Хреста Господнього 2019 – привітання у віршах
З Воздвиженням Хреста Господнього!
Вчора і завтра, і сьогодні
Хай буде завжди врозумлять
Святая Божа благодать!
***
Вітаю з Воздвиженням Хреста,
Бажаю багато щастя та здоров'я,
Душа хай, як роса, буде чиста,
Нехай серце наповнюється любов'ю!
***
Нехай Господь оберігає
Тебе від горя і біди,
Нехай яскраво сонце сяє
В житті твоєму назавжди!
Воздвиження Хреста Господнього – привітання в прозі
Вітаю зі святом Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Нехай цього дня чистою стане душа та світлими помисли, нехай серце зрадіє, нехай в життя прийде щастя, кохання, благодать та надія, нехай буде добрим здоров'я і добрими вчинки. Бажаю милосердя, добродушності та світу.
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У свято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього хочу всім серцем побажати жити в благодаті, світі, вірного кохання і доброї надії. Нехай в твій будинок стукають тільки добрі люди, тільки радісні вісті, тільки щасливі дні.
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Нехай в це важливе християнське свято всі наші молитви будуть почуті, в сім'ях панує мир і благодать, злі та косі погляди обходять. Бажаю здоров'я, добрих помислів та Божого милосердя.
Воздвиження Чесного Хреста Господнього – листівки
Як повідомляв OBOZREVATEL, також цього дня святкують День туризму в Україні, а ще народилися кілька знаменитостей.
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