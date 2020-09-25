Воздвиження 2020: що обов'язково потрібно зробити в свято

Анна Паскевич Свята 19:43, 25.09.2020

Воздвиження Хреста Господнього відзначається 27 вересня. Це свято присвячене двом подіям: набуттю Хреста, на якому було розп'ято Спасителя, і поверненню святині з полону в Персії.

OBOZREVATEL розповідає, яких традицій віряни дотримуються в цей день.

Воздвиження 2020: що потрібно зробити

  • Відвідати церкву. У ніч на 27 вересня в храмах проводиться всенічне бдіння, потрапити на яке намагаються все віряни.

  • Подякувати Богові за порятунок. Також можна попросити про здоров'я для себе і близьких.

  • Дотримуватися суворого посту – не можна їсти м'ясо, рибу, молоко, яйця і страви з них, навіть якщо свято припадає на неділю.

  • Подарувати дитині хрестик. Вважається, що золотий або срібний хрестик, куплений на Воздвиження, буде оберігати свого власника, навіть якщо той залишить його вдома.

  • Очистити дім: свічками, купленими в церкві, хрестять кути, читаючи молитву "Отче наш". Також хрести малюють крейдою на дверях і в кутах. З давніх-давен вважалося, що встановлений або намальований на Воздвиження хрест оберігатиме оселю від неприємностей.

  • Завершити роботи на землі. Воздвиження вважалося днем останньої зустрічі осені, тому до 27 вересня традиційно закінчували прибирання в городах і вкривали рослини для захисту від морозів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити на Воздвиження Хреста Господнього, а також як варто молитися в свято.

Коментувати
Lady Свята

Дивіться також

Хвора на COVID-19 дружина заступника мера Ірпеня померла після пологів

Зеленський зупинився в люксовому готелі на Закарпатті. Фото та ціна номера

Стало відомо, скільки українці заплатили за авіаперельоти Зеленського

Нардеп Юрченко вніс заставу і вийшов із СІЗО

Заворушення в Нових Санжарах: учасники отримали покарання