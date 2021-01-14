Ворожіння на Водохреще: як напророчити кохання та долю

Вечір перед Хрещенням – Водохресний святвечір – здавна вважався останньою можливістю для святочних ворожінь. Більш того, отримані в цей час передбачення вважалися найбільш правдивими.

Незважаючи на те, що церква вкрай негативно ставиться до будь-яких занять магією, дівчата й жінки в такий спосіб намагаються дізнатися, що їх чекає в найближчому майбутньому. Про кілька популярних у Хрещення ворожінь розповідає OBOZREVATEL.

Ворожіння на соломі

Дівчина має стати спиною до купи соломи, обережно схопити зубами й повільно витягнути одну вподобану з навислих зверху соломин. На кінці соломинки колос – до весілля з багатим, якщо обірветься – все життя жити з бідняком.

Ворожіння з кішкою

Кішок також залучають до святкових ворожінь. Для цього дівчина загадує бажання і кличе тварину. Якщо кішка переступить поріг лівою лапою – бажання здійсниться, правою – не судилося.

Кішок також залучають до святкових ворожінь Pixabay

Ворожіння на золотому ланцюжку

На золотому ланцюжку ворожать на самоті, пізно вночі. Виріб потрібно потерти в руках, поки він не стане теплим. Потім ланцюжок беруть у праву руку, трохи струшують і різко кидають на стіл. За отриманою фігурою намагаються визначити майбутнє.

Коло означає скрутне становище, у якому людина опиниться найближчим часом і з якого складно буде знайти вихід.

Рівна смуга – везіння та удача.

Заплутаний вузол – життєві труднощі.

Трикутник – велика удача в справах і в коханні.

Бант – до весілля найближчим часом.

Змія – загрожує зрада, тому варто бути обережним з людьми.

Серце – дівчину кохають. Любов принесе їй щастя та душевну гармонію.

Ворожіння на ланцюжку: за отриманою фігурою намагаються визначити майбутнє Pixabay

Ворожіння на віщий сон

Лягаючи спати, дівчина каже: "Святий Самсон, покажи святковий сон". Потім потрібно подумати про те, що найбільше турбує: яким буде майбутній чоловік, коли буде весілля тощо. Після цього ні з ким не можна розмовляти.

Ворожіння на папірцях

Увечері напередодні Хрещення на 12 маленьких листочках паперу потрібно написати 12 бажань. Листочки згортають трубочкою або квадратом і перед сном кладуть під подушку. Уранці в Хрещення витягують три папірці – саме ці три бажання, згідно з ворожінням, незабаром мають здійснитися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше священик ПЦУ Андрій Дедюхін пояснив, що ворожіння є гріхом, оскільки передбачає звернення до темних сил. За словами священика, таємниці майбутнього повинні відкриватися через важку роботу над собою і духовний ріст.