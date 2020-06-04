Ворожіння на Трійцю і Духів день: як передбачити кохання і заміжжя

У свято Трійці здавна популярними були різноманітні обряди та ворожіння. Ворожили в основному молоді дівчата, намагаючись визначити, яка доля їх чекає і чи пощастить вдало вийти заміж.

Хоча церква не підтримує подібного, ворожіння на вінках, на кільцях, на ланцюжках, на гілках берези були дуже поширеними. OBOZREVATEL пропонує дізнатися докладніше, що це за ворожіння.

Ворожіння на березі

У Троїцьку суботу дівчата сплітали з довгих гілок коси прямо на березах. Якщо до Трійці коса не розпліталася, це означало, що час виходити заміж. Якщо розпліталася, – доведеться ще почекати.

Ворожіння на Трійцю Pinterest

Ворожіння на вінках

Це ворожіння було особливо популярним. З трав і польових квітів плели вінки, які потім пускали водою. При цьому руками їх не знімали, а нахилялися так, щоб вінок сам упав у воду.

Куди попливе вінок, звідти й суджений буде. Вінок закружляв на місці – час заміжжя ще не настав; потонув – до неприємностей. Пливе рівно – життя буде спокійним і добрим; пливе під водою – до хвороби; гойдається на хвилі – до бурхливого життя; розпався – до розлуки з коханим; швидко поплив – до заміжжя далеко від дому; зупинився біля берега – до наступної Трійці змін не буде.

Ворожіння на ланцюжку

Перед цим ворожінням йдуть до церкви, надягнувши на себе ланцюжок, ставлять свічку за здоров'я всіх недоброзичливців та приносять пожертвування. Прийшовши додому, потрібно тричі порахувати кількість ланок. Якщо вийшла парна кількість, бажання здійсниться, непарна – не варто розраховувати на його втілення. Після ворожіння ланцюжок не можна носити три доби.

Ворожіння на кільцях

Чотири колечка кладуть у миску з пшеницею так, щоб їх не було видно. На кожне кільце загадують бажання і потім тягнуть перше-ліпше. Таким чином можна дізнатися, чи здійсниться задумане.

Раніше OBOZREVATEL також розповідав, що не можна робити в День Святої Трійці.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся